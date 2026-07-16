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Содействие развитию связей между Вьетнамом и Грецией
Как сообщает корреспондент ВИА в странах Южной Европы, в здании мэрии Патр Посол Фам Тхи Тху Хыонг встретилась с мэром города Костасом Пелетидисом. Во встрече также приняли участие заместитель мэра Апостолис Ангелис и председатель городского совета Христос Патухас. Приветствуя вьетнамского Посла, мэр Пелетидис рассказал об истории Патр, насчитывающей более 800 лет, отметив путь города от одного из первых центров, где зародилась Греческая революция, до современного динамично развивающегося города, сумевшего сохранить богатое культурное и историческое наследие, включая многочисленные памятники древнегреческой цивилизации.
Избранный мэром Патр в 2014 году и занимающий этот пост по настоящее время, Костас Пелетидис, являющийся членом Коммунистической партии Греции, выразил надежду, что визит Посла Фам Тхи Тху Хыонг откроет новые возможности для развития сотрудничества между Вьетнамом и Грецией в целом, а также между Вьетнамом и Патрами в частности, особенно в сферах культуры, образования и взаимодействия с местными органами власти Вьетнама. По его словам, город готов сотрудничать с Посольством Вьетнама в организации мероприятий по популяризации вьетнамской культуры, страны и народа в рамках культурных программ и фестивалей, проводимых в Патрах, включая Патрский карнавал — один из крупнейших карнавалов Греции, ежегодно собирающий десятки тысяч участников.
Выразив удовлетворение возможностью посетить Патры, Посол Фам Тхи Тху Хыонг рассказала о достижениях вьетнамско-греческих отношений за 50 лет после установления дипломатических отношений, отметив активный обмен визитами на высоком и различных уровнях в последние годы, а также предстоящий в июле этого года визит министра иностранных дел Греции во Вьетнам. Она также проинформировала о взаимодействии с Коммунистической партией Греции, подчеркнув, что участие и выступление Генерального секретаря Коммунистической партии Греции на мероприятии «День Вьетнама» в Афинах наглядно свидетельствуют о тесных отношениях и взаимной поддержке между коммунистическими партиями двух стран в важнейшие для них моменты.
Продолжая мероприятия, посвящённые 50-летию установления дипломатических отношений, Посол Фам Тхи Тху Хыонг выразила заинтересованность в продвижении сотрудничества с Патрами посредством реализации конкретных проектов в области культурного и образовательного обмена как в двустороннем формате Вьетнам — Патры, так и в многостороннем формате АСЕАН — Патры, что позволит придать отношениям более глубокий и практический характер, прежде всего в тех сферах, где Патры обладают конкурентными преимуществами. В частности, речь идёт об участии вьетнамских артистов в культурных фестивалях города, проведении «Дня Вьетнама» в Патрах, а также организации мероприятий по развитию сотрудничества между странами АСЕАН, представленными в Греции, и Патрами в первой половине 2027 года.
Затем Посол Фам Тхи Тху Хыонг провела рабочую встречу с руководством Торгово-промышленной палаты Ахайи, одновременно выполняющей функции Торгово-промышленной палаты Патр, которую представлял первый вице-президент Антонис Кунавис, а также другие члены руководства Палаты. В ходе встречи Посол представила экономический потенциал Вьетнама, приоритетные направления развития сотрудничества и привлечения инвестиций, включая основные экспортные товары страны и такие ключевые сферы взаимодействия, как зелёная экономика, инновации и высокие технологии. Будучи одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира и лидером региона АСЕАН, демонстрируя высокие результаты в сфере производства, экспорта, технологий и привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), Вьетнам заинтересован в развитии сотрудничества с греческими компаниями, особенно предприятиями Патр, прежде всего в традиционно сильных для Греции областях — морском транспорте и торговле.
Руководство Торгово-промышленной палаты подчеркнуло важность максимально эффективного использования возможностей, возникающих благодаря стремительному развитию современного Вьетнама, подтвердив стремление активизировать сотрудничество и деловые связи между предприятиями всего региона Патр, включая три округа Ахайя, Илия и Этолия-Акарнания, и их вьетнамскими партнёрами. Стороны обсудили и договорились реализовать ряд конкретных мероприятий по развитию перспективных направлений сотрудничества, исходя из взаимных преимуществ Патр и Вьетнама, в том числе в области морских перевозок, трудового сотрудничества, торговли, продвижения вьетнамской сельскохозяйственной продукции на рынке. Кроме того, предполагается превратить Патры в важное связующее звено между Вьетнамом не только с Патрами и Грецией, но и с Италией и Испанией, используя преимущества портовой системы Патр — ключевых «западных ворот» Греции, соединяющих весь полуостров Пелопоннес, Балканский регион, а также являющихся важным средиземноморским центром транзита пассажиров, грузов и морского туризма.
В рамках рабочей поездки в Патры Посол Фам Тхи Тху Хыонг также посетила председателя Координационного комитета вьетнамской общины в Греции Фотини Сарантиду Нгуен Бать Тует — дочь греческого героя Вьетнамской народной армии Костаса Сарантидиса (Нгуен Ван Лапа). Обсуждая вопросы деятельности общины, Посол и председатель Комитета сошлись во мнении о необходимости активнее использовать потенциал вьетнамской диаспоры в Европе для развития культурных обменов с Грецией, а также укреплять роль Координационного комитета вьетнамской общины в Греции как важного моста сотрудничества с городом Патры.