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Содействие развитию рынка поставок сырья и устранению узких мест в текстильной, швейной и обувной промышленности

Министерство промышленности и торговли рассматривает возможность создания международного центра по созданию, хранению и торговле сырьем для производства текстиля и кожаной обуви во Вьетнаме, чтобы обеспечить цепочки поставок для этих отраслей.

 

Выступая на совещании, посвященном этому вопросу, заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг подчеркнула важность этих двух отраслей в экономике Вьетнама, а значит, необходимость взять под контроль источники материалов для производства текстиля и кожи.

По словам заместителя директора департамента промышленности министерства Фам Туан Аня, текстиль и кожаная обувь всегда были основными статьями вьетнамского экспорта, оборот которого увеличивается в среднем на 10% в год.

За последние шесть месяцев этого года совокупный экспортный оборот этих двух отраслей достиг почти 30 миллиардов долларов США. На их долю приходится 16 % от общего объема экспорта страны, и они создают около пяти миллионов рабочих мест, или 22 % промышленных рабочих мест в стране.
Однако их сила заключается только в субподряде, что создает небольшую добавленную стоимость продукции, отметил Ань. Вьетнамские производители по-прежнему вынуждены импортировать сырье - хлопок, шерсть, шелк, лен, синтетические материалы и кожу - и аксессуары из Китая, Республики Корея и других стран АСЕАН.

По данным Главного таможенного управления, в первой половине 2024 года импорт сырья для этих отраслей достиг примерно 13,42 млрд долларов США, увеличившись на 14% по сравнению с прошлым годом.

Такая зависимость от импортных материалов будет препятствовать росту отрасли, поскольку некоторые страны вводят более строгие правила контроля качества поставок, чтобы достичь глобального показателя чистого нуля к 2050 году. Одним из требований является высокий процент внутриблокового происхождения продукции в странах, где осуществляется торговля.

Вьетнам также обязан следовать правилам происхождения, указанным в соглашениях о свободной торговле, таких как Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA). Соответственно, большой объем импорта сырья из стран, не входящих в этот блок, поставит страну в невыгодное положение, поскольку она больше не сможет пользоваться налоговыми льготами, предусмотренными этими соглашениями.

После создания центра по созданию, хранению и торговле сырьем для производства текстильной и кожаной обуви он будет помогать предприятиям отслеживать происхождение материалов, обеспечивая высокий стандарт и прозрачность всех операций. Качество материалов будет регулярно оцениваться. Также будет разработана информационная платформа, которая позволит отечественным предприятиям быть в курсе последних технологий производства и модных тенденций.

В следующем месяце вьетнамские предприятия отправятся на экскурсии, чтобы перенять опыт предприятий Китая и других стран, преуспевших в работе по аналогичным моделям.

ИЖВ/ВИА

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