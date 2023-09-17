НОВОСТИ
Содействие развитию всеобъемлющего и устойчивого рынка труда
Что касается тенденций на рынке труда Вьетнама, включая Юго-Восток, то, по словам Чан Ань Туана, вице-председателя Ассоциации профессионального образования города Хошимин, на рынке труда Вьетнама в ближайшие годы будут наблюдаться 4 основные тенденции развития: Увеличение количества работников на технологических платформах; смещение профессий, связанных с «мягкими» навыками; ослабление простого труда, и усиление тенденций к «стартапам и самозанятости».
Инвестиции в машиностроение, автоматизацию производства, применение цифровых технологий будут постепенно распространяться, меняя форму занятости на рынке труда. Согласно статистике во Вьетнаме, 68% рабочих мест в настоящее время требуют знания цифровых навыков с базовыми цифровыми навыками, в то время как 1/5 рабочих мест требуют специализированных цифровых навыков.
Чан Ань Туан отметил, что на протяжении многих лет вьетнамский рынок труда, включая Южный ключевой экономический район и город Хошимин, постоянно демонстрировал рост. Рынок труда района и каждой провинции и города подвержен многочисленным колебаниям, количество и качество рабочих мест, как правило, в течение нескольких лет. Техническая и профессиональная квалификация подготовленных рабочих быстро увеличивается в количестве, но не синхронизируется с потребностями в людских ресурсах, особенно потребность в высококачественных человеческих ресурсах бизнеса, общества и интеграции. Парадокс разрыва между спросом и предложением рабочей силы и дисбаланс между профессиями все еще существует.
Анализируя ситуацию в Хошимине, городе в центре Юго-Восточной Азии, можно сказать, что в настоящее время рынок труда города претерпевает сложные изменения, влияющие на общую стратегию развития, считает Чыонг Минь Хи Ву, заместитель директора и партнер Института исследований и развития города Хошимина.
Существует несколько причин такого воздействия: экономические тенденции глобализации через институты свободной торговли, развитие цифровой экономики, последствия после COVID-19, сложный ход военных конфликтов в мире.
Потребности Хошимина в человеческих ресурсах на 2025–2030 годы определяются в связи с тенденцией развития ключевых секторов экономики, цифровой трансформацией и секторами с научно-технологическим содержанием, где при этом необходимо развивать торговлю в направлении торговли услугами.
В частности, в Резолюции 11-й партийной конференции Хошимина на срок 2020-2025 гг. изложена прорывная программа человеческого и культурного развития. В том числе, конкретной целью является развитие человеческих ресурсов, особенно высококачественных человеческих ресурсов, подготовка кадров для достижения международного уровня в 8 областях, включая: информационно-коммуникационные технологии; механику - автоматизацию; искусственный интеллект; корпоративное управление; финансы - банковское дело; здравоохранение; туризм; городское управление.
В целях развития гибкого, современного, эффективного, устойчивого и интегрированного рынка труда, способствующего восстановлению и социально - экономическому развитию, при котором элементы рынка труда развиваются синхронно, современно, повышается качество человеческих ресурсов и эффективность организации и функционирования рынка труда, правительство издало резолюцию № 06/NQ-CP от 10 января 2023 года о развитии гибкого, современного, эффективного, устойчивого и итегрированного рынка труда, направленного на быстрое социально- экономическое восстановление.