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Содействие потреблению вьетнамских товаров через единую платформу электронной коммерции
Управление электронной коммерции и цифровой экономики при Министерстве промышленности и торговли Вьетнама реализует проект по созданию единой платформы электронной коммерции, объединяющей платформы электронной коммерции 60 провинций и городов.
Согласно Управлению электронной коммерции и цифровой экономики, проект по созданию единой платформы электронной коммерции, объединяющей платформы электронной коммерции 63 провинций и городов, направлен на реализацию Решения № 645/QD-TTg (Решение 645) от 15 мая 2020 года премьер-министра об утверждении Генерального плана развития электронной коммерции на период 2021 - 2025 гг.
В настоящее время мероприятия по содействию онлайн-торговле на местных платформах электронной коммерции все еще ограничены и неэффективны. Проблема заключается в том, что нужно хорошо развивать местные платформы электронной коммерции. «Проект по созданию платформы электронной коммерции соединит местные платформы электронной коммерции друг с другом и с единой платформой электронной коммерции для создания эфффективной многосторонней торговой связи, что способствует удовлетворению потребности людей в покупке товаров через платформы электронной коммерции», - сказал представитель Управления электронной коммерции и цифровой экономики.
Проект ревлизуется в соответствии с практическими потребностями предприятий, которые занимаются предпринимательской деятельностью по всей стране и с целью поддержки предприятий, поставленной в Решении 645.
Единая платформа электронной коммерции, объединяющая платформы электронной коммерции 63 провинций и городов, позволит сократить разрыв между крупными городами и населенными пунктами с точки зрения развития электронной коммерции и сможет содействовать применению электронной коммерции в компаниях и сообществах путем выбора ключевых точек каждой местности, которые соответствуют стандартам типичных сельских промышленных продуктов, продуктов программы «Одна коммуна - один продукт» (OCOP) и др.
Данный проект также направлен на содействие онлайн-торговле, увеличение продаж и создание здорового, конкурентоспособного и устойчивого рынка электронной коммерции.
Согласно Центру развития электронной коммерции при Управлении электронной коммерции и цифровой экономики, проект единой платформы электронной коммерции представляет собой модель централизованной цепочки поставок товаров от центрального до местного уровня и является местом обмена товарами между местностями по всей стране.