Премьер-министр Фам Минь Тьинь и начальник Генерального штаба Народной армии Лаоса Кхамлиенг Утхакайсон. Фото: VNA

2 июня во второй половине дня Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял начальника Генерального штаба Народной армии Лаоса Кхамлиенг Утхакайсона.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Партия, Государство, Правительство и народ Вьетнама придают большое значение развитию отношений сотрудничества с Лаосом, продолжают укреплять традиционную дружбу и всеобъемлющее сотрудничество между двумя странами. Он отметил, что последовательная политика Вьетнама направлена на то, чтобы Вьетнам продолжал прилагать все усилия вместе с Лаосом для содействия тесному сотрудничеству между двумя странами в более глубоком, более практическом и эффективном направлении во всех областях. Содействие оборонному сотрудничеству между Вьетнамом и Лаосом является одним из главных приоритетов Вьетнама.

В тот же день Начальник Генерального штаба Народной армии Лаоса Кхамлиенг Утхакайсон нанес визит вежливости члену Политбюро, Замсекретаря Центрального военного комитета, Министру обороны Вьетнама генералу армии Фан Ван Жангу.

Выступая на приеме, генерал армии Фан Ван Жанг отметил, что Министерство обороны Вьетнама желает укреплять многостороннее сотрудничество между сторонами, активизировать пропаганду среди офицеров и солдат двух армий об отношениях великой дружбы, особой солидарности и всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами и армиями.

Ранее член ЦК КПВ, член Постоянного бюро Центрального военного комитета, начальник Генерального штаба Народной армии Вьетнама, Замминистра обороны Вьетнама генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг провел переговоры с генерал-лейтенантом Кхамлиенг Утхакайсоном.

По оценке обеих сторон, оборонное сотрудничество продолжает оставаться одной из важных основ отношений между двумя странами. В частности, обе стороны поддерживали контакты и встречи на высоком уровне, эффективно осуществляют механизмы сотрудничества. Два руководителя договорились продолжать эффективно проводить мероприятия по празднованию Года солидарности и дружбы между Вьетнамом и Лаосом, между Лаосом и Вьетнамом-2022, 60-й годовщины со дня установления дипломатических отношений и 45-й годовщины со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом.



