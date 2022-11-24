Содействие многостороннему сотрудничеству между Вьетнамом и Казахстаном

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Казахстане Фам Тхай Ньы Май, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана во Вьетнаме Ерлан Байжанов, представители Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, Дипломатической академии Вьетнама, Академии журналистики и пропаганды. Посол Ерлан Байжанов проинформировал, что 20 ноября состоялись внеочередные президентские выборы в Казахстане. В них приняли участие свыше 69 процентов граждан, внесенных в избирательные списки. По итогам голосования убедительную победу в них одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. За его кандидатуру проголосовали свыше 81 процента избирателей. Посол заметил, что за ходом голосования наблюдал 641 иностранный наблюдатель, 47 зарубежных журналистов освещали выборы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана во Вьетнаме Ерлан Байжанов. Фото: Чан Хьеу/ИЖВ

Что касается причины высокой поддержки Токаева населением Казахстана, по словам посла Казахстана Ерлана Байжанова, в ближайшие годы глава Казахстана провел множество политических, экономических и социальных изменений. Страна переходит к новой государственной политике, которая базируется на трех взаимосвязанных принципах: справедливое государство – справедливая экономика – справедливое общество. Граждане голосовали за новый общественный договор, за построение экономики, основанной на балансе интересов и благополучия граждан, бизнеса, государства, а также эффективном использовании ресурсов страны.Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Казахстане госпожа Фам Тхай Ньы Май поздравила Президента Казахстана Касыма Токаева с переизбранием на пост главы государства на внеочередных президентских выборах. Она уверена, что под руководством Президента Токаева традиционная дружба между Вьетнамом и Казахстаном будет углубляться и становиться более эффективной.Посол Фам Тай Нху Май проинформировал о подготовке планируемого в 2023 году официального визита Президента К.Токаева во Вьетнам. По ее словам, данный визит будет способствовать развитию двусторонних отношений и выходу казахстанско-вьетнамского партнерства на новый уровень.Участники круглого стола отметили, что Казахстан и Вьетнам, являясь участниками Соглашения о свободной торговле между Евразийским Экономическим союзом и Социалистической Республикой Вьетнам, продолжат совместную работу по расширению экспорта и импорта товаров, предоставлению преференций для деловых кругов двух стран, поддержке инвестиций, созданию совместных производств.