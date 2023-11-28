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Содействие многогранному сотрудничеству между Вьетнамом и Японией
Ожидается, что в ходе визита президент Вьетнама встретится с королем и королевой Японии, проведет переговоры с премьер-министром Японии Кисида Фумио, встретится с главами Национальной ассамблеи Японии и представителями политических, экономических, научных и культурных организаций Японии, а также посетит префектуру Фукуока.
По словам заместителя министра иностранных дел Нгуен Минь Ву, данный визит имеет три основных значения. Во-первых, визит выведет отношения между двумя странами на новый уровень путем содействия сотрудничеству в всех областях, таких как политика, экономика, торговля, инвестиции, оборона, народная дипломатия и др. Во-вторых, визит поспособствует укреплению политического доверия и активизации тесных контактов между высшими руководителями двух стран. В-третьих, в контексте быстрого и сложного развития международной и региональной ситуации этот визит демонстрирует то, что Вьетнам считает Японию важным, ведущим и долгосрочным стратегическим партнером, а также желает содействовать сотрудничеству с Японией ради мира, стабильности и развития в регионе.
Можно сказать, что отношения между Вьетнамом и Японией находятся на лучшем этапе в истории. Обе страны всегда рассматривают друг друга в качестве надежных партнеров, тесно сотрудничающих во многих областях таких, как политика, оборона, экономика, культура, образование, туризм, развитие человеческих ресурсов и др. Япония является крупнейшим донором официальной помощи в целях развития (ОПР), вторым по величине партнером по трудовому сотрудничеству, третьим по величине инвестором и партнером в сфере туризма и четвертым по величине торговым партнером Вьетнама.
Помимо этого, обе страны также продвигают сотрудничество в новых областях, таких как инновации, наука и технологии, цифровая трансформация, зеленая трансформация, энергетика, реагирование на изменение климата... Сотрудничество между метсностями двух стран и культурный обмен также дают положительные результаты.
На международных форумах, таких как АСЕАН, АТЭС, Организация Объединенных Наций... две страны всегда тесно сотрудничают, поддерживают друг друга и координируют свои действия для решения международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.