Содействие международному сотрудничеству для развития зеленой морской экономики во Вьетнаме

Реализуя проект международного сотрудничества по устойчивому развитию морской экономики до 2030 года и реализации Стратегии устойчивого развития морской экономики до 2030 года с видением до 2045 года Вьетнама, утвержденный премьер-министром, Министерство природных ресурсов и окружающей среды поручило Генеральному департаменту морей и островов Вьетнама изучить и создать группу партнерства по зеленой морской экономике Вьетнама.

Заместитель генерального директора Генерального департамента морей и островов Вьетнама Фам Тху Ханг сказала, что в последние годы зеленая морская экономика развивается очень быстро, но без эффективного управления и сотрудничества между партнерами подвергается угрозу устойчивость морских экосистем, а также ускорится деградация ресурсов.

Правительство Вьетнама и соответствующие партнеры выразили поддержку созданию партнерства в открытой и гибкой форме, без юридических обязательств.

Группа партнерства будет способствовать разработке, пересмотру и реализации законодательства об зеленой морской экономике посредством политического диалога и встреч на высоком уровне. Наряду с этим группа партнерства по зеленой морской экономике Вьетнама будет активизировать обмен информацией, знаниями и извлеченными уроками, способствовать мобилизации технических, материальных и финансовых ресурсов от доноров, академий, исследовательских институтов и деловых кругов.