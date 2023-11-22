НОВОСТИ
Содействие коммуникаций необходимо для развития туризма
СМИ также предоставляют государственным органам информацию о тенденциях и колебаниях рынка, о спросе и чаяниях туристов, предприятий и населения, что позволяет вносить соответствующие коррективы в политику.
Опираясь на реакцию рынка, отраженную в СМИ, предприятия могут строить эффективные планы продвижения и разрабатывать более привлекательные туристические продукты, отметил Нгуен Конг Хоан.
Реализуя утвержденный премьер-министром проект по усилению коммуникационной деятельности в сфере туризма до 2025 г., многие местные власти и предприятия прилагают усилия по инновации методов и содержания коммуникационной деятельности в сфере туризма, расширяют применение современных технологий в этой работе.
Наряду с продвижением информации о стране и ее туристском потенциале через СМИ и социальные сети, коммуникационное содержание также включается во многие такие мероприятия и события, как форумы, конференции, семинары, ярмарки и выставки в стране и за рубежом.
Эти усилия способствуют повышению уровня узнаваемости вьетнамского туризма, а также репутации национального туристического бренда на мировой туристической карте.
Однако, по мнению участников семинара, работа Вьетнама в области туристических коммуникаций не скоординирована и поэтому не дает сильного побочного эффекта, снижая воздействие и влияние общей политики.
Поэтому необходимо разработать национальную коммуникационную стратегию в области туризма, которая поможет местным властям и предприятиям составить конкретные планы, тем самым создав общую силу и яркие моменты для работы по коммуникации и продвижению туризма, считают они.
С точки зрения туристического бизнеса, Нгуен Конг Хоан считает, что для привлечения большего числа посетителей туристическая индустрия должна проводить более масштабные коммуникационные кампании.
В условиях активного развития социальных сетей, влияющих на привычки глобальных туристов, туристическая индустрия должна уделять внимание развитию коммуникаций через новые формы, особенно через социальные сети, продолжил он.
За последние четыре месяца Вьетнам ежемесячно принимал более 1 миллиона иностранных посетителей, в результате чего общее число международных посетителей к октябрю 2023 года достигло почти 10 миллионов, превысив целевой показатель в 8 миллионов в этом году. Однако этот показатель эквивалентен лишь 89% от уровня до COVID-19.