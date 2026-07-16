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Содействие инвестиционному сотрудничеству и налаживанию связей между предприятиями Вьетнама и Республики Корея
Выступая на конференции, Посол Вьетнама в Республике Корея Ву Хо отметил, что вьетнамско-корейские отношения находятся на наиболее благоприятном этапе своего развития. В ходе недавних контактов между Генеральным секретарём То Ламом и Президентом Ли Чжэ Мёном руководители высокого уровня двух стран подтвердили решимость вывести Всеобъемлющее стратегическое партнёрство на новый, более глубокий, содержательный и эффективный уровень, рассматривая экономику, инвестиции, науку и технологии, а также инновации в качестве новых драйверов роста.
Министерства и ведомства активно устраняют институциональные препятствия, совершенствуют инвестиционную среду и оказывают поддержку предприятиям. Местные органы власти также решительно переходят от управленческого подхода к обслуживанию бизнеса, конкурируя качеством управления, инфраструктуры и трудовых ресурсов.
Посол Ву Хо подчеркнул, что провинция Хынгйен меняется с каждым днём, приобретая облик динамичного промышленного и сервисного центра столичного региона. Её инфраструктура постоянно совершенствуется, транспортная связанность становится более удобной, а местные власти рассматривают успех предприятий как показатель эффективности своей работы.
Посольство Вьетнама в Республике Корея продолжит взаимодействовать с KOTRA, министерствами, ведомствами и местными органами власти, включая провинцию Хынгйен, для более эффективного налаживания связей с корейскими корпорациями, ассоциациями и инвестиционными фондами, способствуя превращению нынешних возможностей в конкретные проекты и практические результаты.
Рассказывая об инвестиционном потенциале Хынгйена, заместитель председателя Народного комитета провинции Ле Куанг Хоа сообщил, что после административного объединения провинция продолжает занимать ведущие позиции в стране по масштабам экономики, темпам роста, доле промышленности, бюджетным поступлениям, привлечению инвестиций и многим другим показателям социально-экономического развития.
Объём экономики провинции в 2025 году превысил 12 млрд долларов США. В 2026 году поставлена цель обеспечить рост более чем на 10% и довести её объём до свыше 14 млрд долларов США. В первом полугодии 2026 года темпы роста Хынгйена превысили 10%, что обеспечило провинции пятое место среди 34 провинций и городов страны.
Ле Куанг Хоа отметил, что Республика Корея является третьим крупнейшим иностранным инвестором в провинции Хынгйен, где реализуются 210 проектов с совокупным зарегистрированным капиталом 2,9 млрд долларов США.
Однако, с учётом значительного потенциала корейских инвесторов и промышленных корпораций, развитой промышленной инфраструктуры, а также географического положения, потенциала и преимуществ провинции Хынгйен, масштабы инвестиций и результаты привлечения капитала корейских предприятий и предпринимателей пока не в полной мере соответствуют возможностям и не позволяют полностью раскрыть преимущества сторон. Это особенно актуально на новом этапе развития, открывающем дополнительные возможности, преимущества, масштабы и новое пространство для сотрудничества.
В ходе нынешней поездки в Республику Корея провинция Хынгйен стремится расширить контакты и укрепить сотрудничество в области экономического развития, инвестиций и торговли, а также наладить прямые связи с корейскими инвесторами и транснациональными корпорациями.
Руководство провинции заинтересовано в поиске подходящих партнёров в таких перспективных сферах, как обрабатывающая промышленность, цифровая инфраструктура, полупроводники, электроника, зелёная энергетика, логистические центры, городское развитие, промышленная инфраструктура, морские порты и туризм.
В рамках конференции корейским делегатам и предприятиям были представлены программа правительства Республики Корея по поддержке зарубежных инвестиций, перспективы и возможности инвестиционного сотрудничества с Вьетнамом, а также потребности в привлечении капитала в промышленные парки страны.
После пленарной дискуссии предприятия продолжили встречи в формате B2B с целью налаживания деловых контактов и поиска партнёров между предприятиями и промышленными парками Вьетнама и компаниями Республики Корея.