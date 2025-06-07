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Содействие защите и эффективному использованию интеллектуальной собственности
Пока не отвечает требованиям развития
В эпоху цифровых технологий и бурного развития Четвёртой промышленной революции (Индустрия 4.0) и нтеллектуальная собственность играет всё более важную роль в защите нематериальных активов, снижении рисков нарушения авторских прав и незаконного копирования.
Тем не менее, по оценке Нгуен Чунг Чиня, исполнительный председатель Технологической корпорации CMC, одной из слабых сторон Вьетнама остаётся недостаточное уважение к интеллектуальной собственности. «Во Вьетнаме авторское право до сих пор реализуется неэффективно. Когда изобретения и открытия легко копируются, то у людей просто не остаётся мотивации к инновациям. Это ключевой момент», — подчеркнул Нгуен Чунг Чинь.
В последнее время Ханой добился значительных результатов в сфере интеллектуальной собственности, возглавляя страну по количеству поданных заявок на регистрацию прав. Однако, по мнению экспертов, поддержка в развитии интеллектуальных активов в основном сосредоточена на стадии создания и оформления. Ряд местных деликатесов и товаров уже имеют зарегистрированные бренды, но продвижение этих брендов и расширение рынков сбыта всё ещё сталкиваются со множеством трудностей.
Министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг также откровенно признал, что уровень интеллектуальной собственности во Вьетнаме остаётся недостаточным для требований экономического развития и инноваций. Осведомлённость общества по этому вопросу всё ещё ограничена. Многие предприятия и граждане пока не до конца понимают роль интеллектуальной собственности в защите творческих разработок и стимулировании конкуренции. В обществе по-прежнему распространен менталитет легкомысленного отношения к нарушениям прав интеллектуальной собственности и использования контрафактных и поддельных товаров.
Возможности коммерческого использования интеллектуальной собственности остаются ограниченными. Предприятия редко извлекают коммерческую выгоду из интеллектуальных активов, таких как франчайзинг, лицензирование или вклад капитала в форме интеллектуальной собственности. Очень мало изобретений, торговых марок и промышленных образцов регистрируются за рубежом. Во Вьетнаме существует большое количество патентов, однако уровень их коммерциализации крайне низок — в среднем по миру этот показатель составляет 5%, в развитых странах — до 10%, тогда как во Вьетнаме — всего около 0,1%. Интеллектуальная собственность по-прежнему воспринимается как инструмент формальной защиты, а не как стратегический актив.
Министр Нгуен Мань Хунг подчеркнул, что система информации, поиска и оценки интеллектуальной собственности остаётся разрозненной и фрагментированной; отсутствуют профессиональные организации, предоставляющие услуги по консультированию, защите, оценке и коммерциализации интеллектуальных активов. Особенно остро стоит проблема подготовки кадров — очень мало вузов, которые готовят специалистов в области интеллектуальной собственности. Кроме того, экспертов по оценке изобретений, торговых марок и промышленных образцов не хватает как по количеству, так и по качеству.
Повышение осведомлённости о интеллектуальной собственности
Для эффективного использования интеллектуальных активов как на уровне регионов, так и предприятий с целью усиления роли интеллектуальной собственности в целом, а также науки, технологий и инноваций в социально-экономическом развитии столицы, заместитель директора Департамента науки и технологий Ханоя Нгуен Куок Ха сообщил, что в ближайшее время Ханой продолжит реализовывать программу по превращению столицы в «Город инноваций». Планируется развитие высокотехнологичных зон, центров стартапов и инноваций с акцентом на искусственный интеллект, блокчейн, цифровую трансформацию и «зелёные» технологии.
Кроме того, Ханой уделяет особое внимание повышению осведомленности населения и расширению образовательных программ по интеллектуальной собственности в школах, а также через СМИ, чтобы граждане лучше понимали ценность интеллектуальных активов. Кроме того, Ханой будет использовать новые законодательные инициативы и тесно сотрудничать с Министерством науки и технологий для внедрения новых механизмов поддержки в соответствии с Законом о столице, что позволит максимально эффективно реализовать Программу развития интеллектуальной собственности в городе до 2030 года.
Директор Департамента интеллектуальной собственности при Министерстве науки и технологий Лыу Хоанг Лонг также сообщил, что Департамент активно сотрудничает с экспертами, а также с профильными министерствами и ведомствами для организации программ по повышению осведомленности о вопросах интеллектуальной собственности. Целью этих программ является помощь обществу в более полном понимании своих прав и обязанностей по защите интеллектуальных активов. В ближайшее время департамент продолжит совершенствование нормативно-правовой базы, стимулирование использования интеллектуальной собственности, а также обеспечение эффективного исполнения прав, связанных с интеллектуальной собственностью, и поддержку коммерческой защиты интеллектуальных активов.