НОВОСТИ

Содействие более глубокому и содержательному развитию вьетнамско-китайских двусторонних отношений

В атмосфере дружбы, доверия и открытости стороны высоко оценили позитивное развитие межпартийных и межгосударственных отношений за последнее время.
  Товарищ Ле Хоай Чунг (слева) и товарищ Ван И (справа). (Фото: ВИА)  
Во второй половине дня 3 февраля, в рамках визита в Китай с целью информирования о результатах XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), товарищ Ле Хоай Чунг — член Политбюро, министр иностранных дел, специальный посланник Генерального секретаря То Лама — провёл переговоры с товарищем Ван И — членом Политбюро, руководителем Канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) по внешним связям, министром иностранных дел Китая.

Приветствуя специального посланника Генерального секретаря То Лама, прибывшего для информирования об успешных итогах съезда, министр Ван И тепло поздравил XIV Всевьетнамский партийный съезд КПВ с очень успешным проведением; подтвердил, что ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином как ядром твёрдо поддерживает КПВ, возглавляемую Генеральным секретарём То Ламом, в руководстве вьетнамским народом по успешной реализации Резолюции XIV съезда, строительству социализма, соответствующего условиям страны, в новую эпоху её развития. Министр Ван И подчеркнул, что Партия и государство Китая придают исключительно большое значение укреплению и развитию отношений с Вьетнамом, продвижению строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение. Кроме того, министр Ван И поздравил министра Ле Хоай Чунга с избранием в состав Политбюро нового созыва.

В ходе переговоров министр Ле Хоай Чунг с удовлетворением проинформировал о важных результатах и большом успехе XIV съезда, в особенности о новых теоретических и практических взглядах и идеях съезда; подчеркнул решимость КПВ реализовать линию, общие цели, ключевые задачи и стратегические прорывы, определённые XIV съездом, в целях быстрого и устойчивого развития страны, с ориентацией на превращение Вьетнама в развитое государство социалистической направленности. Министр Ле Хоай Чунг также поделился новыми подходами и мышлением во внешнеполитической линии XIV съезда, в частности дополнением содержания самостоятельности и самодостаточности в политике независимости, самостоятельности, самодостаточности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многовекторности и диверсификации внешних связей, а также тем, что впервые внешняя политика и международная интеграция были определены как “ключевая и постоянная” задача наряду с обороной и безопасностью.

ИЖВ/ВИА

