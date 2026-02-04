НОВОСТИ
Содействие более глубокому и содержательному развитию вьетнамско-китайских двусторонних отношений
Приветствуя специального посланника Генерального секретаря То Лама, прибывшего для информирования об успешных итогах съезда, министр Ван И тепло поздравил XIV Всевьетнамский партийный съезд КПВ с очень успешным проведением; подтвердил, что ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином как ядром твёрдо поддерживает КПВ, возглавляемую Генеральным секретарём То Ламом, в руководстве вьетнамским народом по успешной реализации Резолюции XIV съезда, строительству социализма, соответствующего условиям страны, в новую эпоху её развития. Министр Ван И подчеркнул, что Партия и государство Китая придают исключительно большое значение укреплению и развитию отношений с Вьетнамом, продвижению строительства китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение. Кроме того, министр Ван И поздравил министра Ле Хоай Чунга с избранием в состав Политбюро нового созыва.
В ходе переговоров министр Ле Хоай Чунг с удовлетворением проинформировал о важных результатах и большом успехе XIV съезда, в особенности о новых теоретических и практических взглядах и идеях съезда; подчеркнул решимость КПВ реализовать линию, общие цели, ключевые задачи и стратегические прорывы, определённые XIV съездом, в целях быстрого и устойчивого развития страны, с ориентацией на превращение Вьетнама в развитое государство социалистической направленности. Министр Ле Хоай Чунг также поделился новыми подходами и мышлением во внешнеполитической линии XIV съезда, в частности дополнением содержания самостоятельности и самодостаточности в политике независимости, самостоятельности, самодостаточности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многовекторности и диверсификации внешних связей, а также тем, что впервые внешняя политика и международная интеграция были определены как “ключевая и постоянная” задача наряду с обороной и безопасностью.