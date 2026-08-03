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НОВОСТИ

Соглашения о свободной торговле придают мощный импульс экспорту

1 августа исполнилось шесть лет со дня вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA) (с 1 августа 2020 года по 1 августа 2026 года). Это сравнительно небольшой этап в истории 36-летних дипломатических отношений между двумя сторонами. Тем не менее результаты EVFTA в сфере торговли оказались весьма впечатляющими.
  Сортировка и замораживание филе пангасиуса на экспорт на предприятии акционерной компании Go Dang Tien Giang (бывшая провинция Тьензянг). Фото: ВИА  
По данным Таможенного управления и Статистического управления (Министерство финансов), общий объём двусторонней торговли между Вьетнамом и ЕС с января 1995 года по июнь 2026 года превысил 900 млрд долларов США. Из этой суммы 383,8 млрд долларов США, или 42,6%, были обеспечены за шесть лет реализации EVFTA.

В первом полугодии текущего года объём двусторонней торговли достиг 41,4 млрд долларов США, из которых экспорт Вьетнама в ЕС составил 31,8 млрд долларов США, а импорт – 9,7 млрд долларов США. Положительное сальдо торгового баланса достигло рекордных 22 млрд долларов США, превысив показатель за весь 2019 год – 21,7 млрд долларов США, то есть периода до официального вступления EVFTA в силу.

Согласно опросу Европейской бизнес-ассоциации во Вьетнаме (EuroCham), 50% европейских компаний во Вьетнаме напрямую воспользовались тарифными преференциями EVFTA, а 66% отметили снижение издержек на 5–30%. Примечательно, что одна из компаний ЕС сообщила, что более 80% торговых операций между Вьетнамом и ЕС уже пользуются тарифными льготами.

Не только EVFTA, но и другие соглашения нового поколения активно используются вьетнамскими предприятиями. Компании эффективно применяют возможности Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП), Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Республикой Корея (VKFTA) для расширения рынков сбыта и более глубокого участия в глобальных цепочках поставок.

Заместитель генерального директора компании по переработке и экспорту морепродуктов провинции Бариа–Вунгтау (BASEAFOOD) Хуинь Минь Тыонг отметил, что после вступления в силу соглашения о свободной торговле (ССТ) с Японией вьетнамские предприятия получили возможность пользоваться льготными импортными тарифами, перерабатывать продукцию и напрямую экспортировать её в Японию. Благодаря этому объём экспорта компании на японский рынок увеличился примерно на 30–40%.

Группа Minh Phu использует возможности CPTPP для увеличения экспорта креветок в Канаду, Японию и Австралию; компания Vinh Hoan расширяет долю рынка пангасиуса в Канаде и других странах-участницах CPTPP. Компания Vinamilk использует VKFTA и ССТ АСЕАН для расширения экспорта молочной продукции, а Hoa Phat увеличивает экспорт стали в страны Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря ВРЭП.

Текстильная и швейная промышленность также активно использует преимущества соглашений. Корпорация Vinatex наращивает объёмы заказов из Канады, Австралии и Новой Зеландии благодаря CPTPP, одновременно инвестируя в создание интегрированной производственной цепочки «волокно – ткань – крашение» для соблюдения правил происхождения товаров.

Представитель Ассоциации производителей и экспортёров морепродуктов отметил, что потенциал использования соглашений о свободной торговле в рыбной отрасли остаётся весьма значительным. Однако нетарифные барьеры пока не позволяют предприятиям в полной мере воспользоваться открывающимися возможностями.

По мнению Хуинь Минь Тыонга, ССТ лишь открывают возможности, а степень их использования зависит от потенциала самих предприятий. Помимо инвестиций в технологии, повышения качества продукции и соблюдения правил происхождения, он предложил государству продолжить переговоры по сокращению нетарифных барьеров, расширению квот на рынках, где ещё применяются тарифные квоты (TRQ), а также ускорить решение таких проблем, как предупреждение ЕС в виде «жёлтой карточки» за ННН-промысел, чтобы предприятия могли эффективнее использовать преимущества соглашений о свободной торговле.

Магистр Нгуен Ли Чыонг Ан, эксперт в области международной торговли, отметил, что вьетнамские предприятия достаточно эффективно используют возможности EVFTA, CPTPP, RCEP, VKFTA и соглашений о свободной торговле АСЕАН, особенно в таких отраслях, как производство морепродуктов, текстильная и швейная промышленность, сельское хозяйство, молочная промышленность и металлургия.

Вместе с тем преимущества ССТ используются неравномерно. Крупные компании, располагающие эффективной системой управления, современными технологиями и налаженными цепочками поставок, как правило, извлекают из них значительно больше выгод. В то же время многие малые и средние предприятия по-прежнему сталкиваются с нехваткой информации и ресурсов, а также испытывают трудности с выполнением требований, предъявляемых импортирующими странами.

Нгуен Ли Чыонг Ан подчеркнул, что эффективность использования возможностей ССТ в значительной степени зависит от уровня понимания и стратегии руководства предприятий. ССТ являются не только инструментом снижения таможенных тарифов, но и стимулируют предприятия к реструктуризации производства, повышению конкурентоспособности и более глубокому участию в глобальных цепочках создания стоимости.

По мнению доцента, доктора Нгуен Тхыонг Ланга из Института торговли и международной экономики Национального экономического университета, соглашения о свободной торговле не только стимулируют экспорт, но и являются важным инструментом структурной модернизации экономики. Их эффективная реализация позволит Вьетнаму расширить возможности для развития, привлечь качественные инвестиции, нарастить производственный потенциал и укрепить позиции вьетнамской продукции на мировых рынках.

ИЖВ/ВИА

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