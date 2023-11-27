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Соглашения о свободной торговле помогают укрепить торговое сотрудничество между Вьетнамом и Японией
Такие торговые соглашения, как Всеобъемлющее экономическое партнерство АСЕАН и Японии, Соглашение об экономическом партнерстве Вьетнама и Японии, Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство, создали чрезвычайно важную основу для сотрудничества, способствуя развитию торговых, инвестиционных и деловых отношений между двумя странами в соответствии с принципом взаимной выгоды.
По словам Чан Куанг Хи, Вьетнам и Япония имеют много возможностей для сотрудничества в области торговли, технологических инноваций, цифровой трансформации и разнообразия цепочек поставок.
Структура экспорта и импорта товаров двух стран явно дополняет друг друга без прямой конкуренции.
Статистика показывает, что двусторонний товарооборот с годами неуклонно растет и таким образом в 2020 году достиг 40 млрд. долл. США, в 2021 году - 42,7 млрд. долл. США, в 2022 году - 47,6 млрд. долл. США, а за первые 10 месяцев 2023 года - почти 37 млрд. долл. США.
Япония является третьим по величине иностранным инвестором во Вьетнаме с 5227 действующими проектами на сумму более 71,41 млрд. долл. США на 20-ое октября 2023 года. При этом Вьетнам имеет 106 инвестиционных проектов в Японии с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом около 19,5 млн. долл. США.
По словам Данг Фук Нгуена, генерального секретаря Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей, на японский рынок приходится около 5% экспортного оборота вьетнамских фруктов общей стоимостью около 150 млн. долл. США.
В прошлом году Япония импортировала из Вьетнама фрукты на сумму 165 млн. долл. США, что составило 4% от доли рынка фруктов и овощей. Однако японские стандарты, предъявляемые к импортируемым фруктам и овощам, очень высоки.
В настоящее время ряд вьетнамских фруктов занимает значительную долю рынка и пользуется все большей популярностью на японском рынке, например, драконий фрукт, манго, дуриан, кокос, личи, лонган, банан.
По словам Фам Куок Лиема, генерального директора компании U&I Agriculture JSC (Unifarm) в южной провинции Биньзыонг, еженедельно компания экспортирует в Японию 10 контейнеров бананов и один контейнер дыни.
Однако для выхода на японский рынок сельскохозяйственные, лесные и рыбные продукты должны соответствовать стандартам пищевой гигиены и безопасности, карантина животных и растений, а также быть произведены и выращена в соответствии с японскими сельскохозяйственными стандартами GAP, HACCP и JAS.
Торговый советник Вьетнама в Японии Та Минь Дык посоветовал вьетнамским предприятиям обратить внимание на стабилизацию качества продукции и технологию консервирования фруктов, экспортируемых в Японию.
По словам Та Минь Дыка, вьетнамским экспортерам не следует слишком сильно повышать цены, чтобы не потерять конкурентоспособность, поскольку инфляция в Японии очень низкая.
По прогнозам торговых экспертов, сотрудничество между Вьетнамом и Японией получит больше поддержки, поскольку предприятия обеих сторон используют преимущества и налоговые льготы, предоставляемые такими соглашениями о свободной торговле, как CPTPP и RCEP.
Вьетнам стал привлекательным направлением для японского бизнеса благодаря размерам рынка и потенциалу роста, стабильной политической и социальной ситуации, а также высококачественным человеческим ресурсам, подчеркнули они.
Согласно отчету Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) за 2022 год, 60% японских фирм планируют расширить свою деятельность во Вьетнаме в ближайшие два года.
Инсайдеры сказали, что это станет важной мотивацией для содействия более активному торговому обмену между двумя сторонами в ближайшее время.