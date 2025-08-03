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Соглашение о свободной торговле стимулирует экономический рост между Вьетнамом и Францией

Ву Ань Шон, глава торгового представительства Вьетнама во Франции, выразил оптимизм по поводу перспектив сотрудничества Вьетнама и Франции в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), подтвердив, что спустя пять лет после вступления в силу соглашение значительно продвинуло двустороннюю торговлю. В интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИA) в Париже по случаю пятой годовщины вступления в силу соглашения о свободной торговле (EVFTA) Ву Ань Шон отметил, что соглашение не только принесло экономические выгоды, но и сыграло стратегическую стабилизирующую роль во вьетнамско-французских отношениях.

Он подчеркнул, что по прошествии пяти лет двусторонняя торговля впечатляюще выросла как в масштабах, так и в устойчивости, несмотря на беспрецедентные сбои в глобальной цепочке поставок. В период с 2021 по 2024 год товарооборот между Вьетнамом и Францией значительно вырос, при этом вьетнамский экспорт во Францию увеличился с 6,1 млрд долларов США до 7,5 млрд долларов США, что на 23% превышает пиковый показатель до COVID-19 в 6,5 млрд долларов США в 2019 году. Помимо тарифных преимуществ, соглашение EVFTA способствовало реформированию правил происхождения товаров, повышению качества управления товарами и расширению доступа к логистическим, финансовым и страховым услугам.

Ключевой вехой стало официальное повышение уровня двусторонних отношений до уровня "Всеобъемлющего стратегического партнерства" во время визита Генерального секретаря партии То Лама во Францию в октябре 2024 года. Это не только укрепило политические и дипломатические связи, но и открыло новую эру углубления экономического и торгового сотрудничества, при этом ожидается, что двусторонний товарооборот будет ежегодно расти на 6-7% и достигнет 12-15 миллиардов долларов США в ближайшие годы.

Что касается инвестиций, EVFTA сыграла ключевую роль, взяв на себя обязательства по защите инвестиций, национальному режиму и статусу наибольшего благоприятствования. Капитал из Франции перетекает в такие отрасли с высокой добавленной стоимостью, как точное машиностроение, возобновляемые источники энергии, экологические технологии, фармацевтика и высокотехнологичное сельское хозяйство.

Ву Ань Шон объяснил успех этих секторов тремя ключевыми факторами: прямыми конкурентными преимуществами, получаемыми за счет тарифных преференций, благоприятными сроками на фоне стремления Европы диверсифицировать цепочки поставок, а также внутренним потенциалом и инициативностью вьетнамских предприятий.

Текстиль и обувь стали одними из самых непосредственных и очевидных бенефициаров соглашения о свободной торговле (EVFTA). Постепенная отмена тарифов повысила ценовую конкурентоспособность вьетнамских товаров. В результате французские гиганты розничной торговли, такие как Decathlon, значительно увеличили объем заказов из Вьетнама.

В сельском хозяйстве и секторе морепродуктов также наблюдается значительный рост, демонстрирующий их способность проникать в сегменты рынка, отвечающие высоким стандартам.

Электроника, оборудование и комплектующие составляют крупнейшую группу товаров, экспортируемых Вьетнамом во Францию, и играют важную роль в глобальных цепочках поставок. Вьетнам превратился в ключевой центр производства и сборки электронных товаров, а телефоны, компьютеры и электронные компоненты составляют значительную долю экспорта во Францию и ЕС.

Наиболее насущные проблемы связаны с новой политикой ЕС в области устойчивого развития. Директива о должной осмотрительности в области устойчивого развития (CSDDD) обязывает крупные компании нести юридическую ответственность за негативное воздействие на права человека и окружающую среду во всех своих цепочках поставок. Между тем, Механизм регулирования углеродных границ (CBAM) вводит “углеродный налог” на энергоемкий импорт, который может подорвать конкурентоспособность вьетнамских товаров, произведенных не с помощью “зеленых” процессов.

По словам Ву Ань Шона, Вьетнам может превратить эти проблемы в преимущества, согласовав реализацию программы «Партнерство по справедливому энергетическому переходу» (JETP) со стратегиями соблюдения требований CBAM и CSDDD.
Чтобы продвинуться вверх по цепочке создания стоимости и преодолеть эти препятствия, Ву Ань Шон предложил три стратегических направления развития Вьетнама. Во-первых, создать мощный внутренний промышленный потенциал. Вьетнам должен перейти от пассивного привлечения прямых иностранных инвестиций к активной промышленной политике, ориентированной на вспомогательные отрасли и инвестиции в текстиль, специализированную химию и высокотехнологичные компоненты. Во-вторых, модернизировать логистику и цифровую инфраструктуру для снижения затрат и повышения конкурентоспособности. В-третьих, подготовить квалифицированную рабочую силу, соответствующую требованиям развивающихся отраслей и международным стандартам.

Он также подчеркнул важность активной экономической дипломатии. Вьетнаму следует активно вести переговоры с ЕС по соглашениям о взаимном признании (MRA) в области оценки соответствия и технических стандартов, чтобы снизить нагрузку на экспортную сертификацию. Параллельно ему следует сотрудничать с Европейской комиссией, чтобы обеспечить соответствие вьетнамских стандартов ценообразования на выбросы углерода и отчетности о выбросах парниковых газов, тем самым смягчая воздействие CBAM.

В связи с новым расширением всеобъемлющего стратегического партнерства Сон выразил надежду на прорыв в торгово-экономических связях между Вьетнамом и Францией. Вьетнам все больше заявляет о себе не только как о производственной базе, но и как о важном и незаменимом звене в глобальной цепочке создания стоимости, отметил он.

ИЖВ/ВИА

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