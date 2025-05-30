Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом: Импульс для экспорта Вьетнама

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом стало мощным стимулом для экспорта Вьетнама, способствуя диверсификации экспортных рынков и товарных категорий, особенно в сферах сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.
  Общий вид пресс-конференции. Фото: ВИА  
29 мая в Российском центре науки и культуры в Ханое состоялась пресс-конференция по случаю десятилетия подписания Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом (29 мая 2015 года - 29 мая 2025 года).

Выступая на мероприятии, Посол России во Вьетнаме Г.С. Бездетко отметил, что за время действия Соглашения заметно вырос товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом. По данным Евразийской экономической комиссии, у Армении – в 61 раз, Белоруссии – на 34%, Казахстана – в 4,2 раза, у Киргизии – в 14,5 раз, у России – в 1,3 раза.

Тенденция к росту наблюдалась как в прошлом, так и текущем году. По данным вьетнамской статистики, в 2024 г. двусторонний товарооборот с Россией увеличился более чем на четверть и достиг 4,6 млрд. долл. (в т.ч. отечественный экспорт составил 2,3 млрд долл. (+19%), импорт – 2,3 млрд долл. (+34,5%).

Ключевыми направлениями взаимодействия между ЕАЭС и Вьетнамом в настоящее время являются санитарное и фитосанитарное регулирование, инвестиции, транспорт и логистика, вопросы защиты окружающей среды, выработка оптимальных механизмов взаиморасчетов. Ведется работа над созданием электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров, готовится соответствующий Протокол об электронном обмене данными между ЕАЭС и Вьетнамом.

На пресс-конференции Посол Казахстана во Вьетнаме Канат Тумыш подчеркнул, что за прошедшие 10 лет Евразийский экономический союз стал важным игроком международных экономических отношений.

Посол отметил, что об этом свидетельствует расширение географии контактов ЕАЭС, включая подписание соглашений о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией, два не преференциальных соглашения с КНР. В высокой стадии проработки договоренности об установлении преференциального режима торговли с ОАЭ, Индонезией, Египтом и Монголией.

Продолжается интенсивная работа по формированию и совершенствованию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов для населения государств ЕАЭС общей численностью 185,5 млн человек.

Обеспечивается динамичное развитие национальных экономик интеграционного объединения. В 2024 г. совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 4,4% и составил более 2 трлн. долл. США. Создаются благоприятные условия для углубления промышленной кооперации.

Посол Армении во Вьетнаме Сурен Багдасарян отметил, что двусторонняя торговля демонстрирует положительную динамику, особенно после вступления в силу Соглашения о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Товарооборот достиг 342 миллионов долларов США в 2023 году и почти 500 миллионов долларов США в 2024 году, что свидетельствует о значительном росте - более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом.

По словам Посла Беларуси во Вьетнаме В.В. Боровиков, в 2025 году Беларусь уже в третий раз председательствует в органах ЕАЭС и готова всемерно способствовать эффективной реализации Соглашения. Приоритеты Беларуси – это экономическая интеграция, инновационное сотрудничество, расширение цифровизации, импортозамещающие проекты, в том числе промышленной кооперации, а также гуманитарное сотрудничество.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Малайзии, эксперты подчеркивают ключевую роль Вьетнама в АСЕАН

Премьер-министр Малайзии, эксперты подчеркивают ключевую роль Вьетнама в АСЕАН

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в беседе с корреспондентами Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Куала-Лумпуре назвал Вьетнам очень важным членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
ПОДРОБНЕЕ

Top