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Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом: Импульс для экспорта Вьетнама
Выступая на мероприятии, Посол России во Вьетнаме Г.С. Бездетко отметил, что за время действия Соглашения заметно вырос товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом. По данным Евразийской экономической комиссии, у Армении – в 61 раз, Белоруссии – на 34%, Казахстана – в 4,2 раза, у Киргизии – в 14,5 раз, у России – в 1,3 раза.
Тенденция к росту наблюдалась как в прошлом, так и текущем году. По данным вьетнамской статистики, в 2024 г. двусторонний товарооборот с Россией увеличился более чем на четверть и достиг 4,6 млрд. долл. (в т.ч. отечественный экспорт составил 2,3 млрд долл. (+19%), импорт – 2,3 млрд долл. (+34,5%).
Ключевыми направлениями взаимодействия между ЕАЭС и Вьетнамом в настоящее время являются санитарное и фитосанитарное регулирование, инвестиции, транспорт и логистика, вопросы защиты окружающей среды, выработка оптимальных механизмов взаиморасчетов. Ведется работа над созданием электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров, готовится соответствующий Протокол об электронном обмене данными между ЕАЭС и Вьетнамом.
На пресс-конференции Посол Казахстана во Вьетнаме Канат Тумыш подчеркнул, что за прошедшие 10 лет Евразийский экономический союз стал важным игроком международных экономических отношений.
Посол отметил, что об этом свидетельствует расширение географии контактов ЕАЭС, включая подписание соглашений о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией, два не преференциальных соглашения с КНР. В высокой стадии проработки договоренности об установлении преференциального режима торговли с ОАЭ, Индонезией, Египтом и Монголией.
Продолжается интенсивная работа по формированию и совершенствованию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов для населения государств ЕАЭС общей численностью 185,5 млн человек.
Обеспечивается динамичное развитие национальных экономик интеграционного объединения. В 2024 г. совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 4,4% и составил более 2 трлн. долл. США. Создаются благоприятные условия для углубления промышленной кооперации.
Посол Армении во Вьетнаме Сурен Багдасарян отметил, что двусторонняя торговля демонстрирует положительную динамику, особенно после вступления в силу Соглашения о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Товарооборот достиг 342 миллионов долларов США в 2023 году и почти 500 миллионов долларов США в 2024 году, что свидетельствует о значительном росте - более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом.
По словам Посла Беларуси во Вьетнаме В.В. Боровиков, в 2025 году Беларусь уже в третий раз председательствует в органах ЕАЭС и готова всемерно способствовать эффективной реализации Соглашения. Приоритеты Беларуси – это экономическая интеграция, инновационное сотрудничество, расширение цифровизации, импортозамещающие проекты, в том числе промышленной кооперации, а также гуманитарное сотрудничество.