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Согласование проекта на изучение и строительство международного перевалочного порта Канжо
Постоянное бюро городского комитета г. Хошимина недавно завершило исследовательский проект по строительству Международного перевалочного порта Канжо. Согласно плану проекта общая площадь порта оценивается в 571 га, длина главного причала составит около 7 км, а стоянки баржи - 2 км. Порт будет принимать суда весом до 250 тыс. тонн (24 тыс. ДФЭ), перевалочные суда весом от 10 до 65 тыс. тонн и баржи весом до 8 тыс. тонн.
Инвестиционный план порта разделен на несколько этапов. Власти намерены ввести в эксплуатацию этот порт на первом или втором этапе до 2030 года.
Согласно плану, необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру для этого порта до 2030 года следующим образом: строительство моста Канжо, надземная дорога вдоль маршрута Рунгсак; перекресток, соединяющий этот маршрут с шоссе Бенлук-Лонгтхань; а также улучшение облика существующих мостов на дороге Рунгсак.
Финансовые ресурсы для построения порта, центров логистических услуг и нетарифных зон предполагаются за счет капитала частных предприятий. Между тем, транспортная инфраструктура портового сообщения инвестируется за счет государственного бюджета, инвестиционного капитала государственно-частного партнерства (ГЧП) или других источников.
Ожидается, что проект Международного перевалочного порта Канжо создаст 6-8 тыс. рабочих мест. Порт будет ежегодно перечислять в городской бюджет 34–40 тыс. млрд донгов в виде налогов и сборов. Проект также нацелен на превращение перевалочного порта Канжо в международный перевалочный центр города Хошимина и других регионов, привлекая внимание судов, перевозчиков, предприятий портовых логистических услуг, участвующих в мировой транспортной цепочке поставок.
В последнее время одна из крупнейших судоходных линий в мире на сегодняшний день - MSC проявила заинтересованность к проекту строительства международного перевалочного порта Канжо. Эта компания желает участвовать в инвестиционном сотрудничестве в международном перевалочном порту Канжо и на данный момент активно координирует свои действия с вьетнамскими предприятиями по инвестиционным исследованиям.