НОВОСТИ
Совместный пресс-релиз по итогам официального визита во Вьетнам Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева
На переговорах Президент Во Ван Тхыонг и Президент Касым-Жомарт Токаев подтвердили, что Вьетнам и Казахстан связывают хорошие традиционные дружеские отношения. Лидеры двух стран договорились активизировать обмен делегациями на всех уровнях по каналам Партии, государства, правительства и Национального собрания, а также межличный обмен, эффективно задействовать существующие механизмы сотрудничества.
Главы двух стран высоко оценило положительные результаты реализации Соглашения о свободной торговле между Социалистической Республикой Вьетнам и Евразийским экономическим союзом, способствовавшие развитию торговых обменов между Вьетнамом и Казахстаном. Лидеры двух стран приветствовали открытие в октябре 2022 года прямого авиасообщения между Вьетнамом и Казахстаном, создающее благоприятные условия для развития торгово-экономического, инвестиционного и туристического сотрудничества.
Стороны обсудили международную и региональную ситуацию. Хозяин встречи проинформировал о последних событиях в Восточном море. Обе стороны подчеркнули важность поддержания мира, безопасности и стабильности, а также урегулирования споров мирными средствами на основе международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
В рамках визита две страны подписали: Соглашение о передаче лиц, осужденных к лишению свободы; Соглашение об освобождении от виз для владельцев обычных паспортов; План совместных действий по развитию торгово-экономического сотрудничества на период 2023-2025 гг.; Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством культуры и спорта Казахстана о сотрудничестве в области туризма; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Департаментом иностранных инвестиций Министерства планирования и инвестиций Вьетнама и Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Казахстана; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством содействия торговле, Министерство промышленности и торговли Вьетнама, и Центром торговой политики «QazTrade»; Меморандум о взаимопонимании между Вьетнамским телевидением (VTV) и Акционерным обществом «Агентство Хабар».
Президент Касым-Жомарт Токаев сердечно пригласил Президента Во Ван Тхыонга посетить Казахстан в подходящее время. Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил и принял приглашение. Время визита будет согласовано по дипломатическим каналам.