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Совместный пресс-релиз по итогам официального визита во Вьетнам Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева

По приглашению Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил Вьетнам с официальным визитом с 20 по 22 августа 2023 года.
  Президент Во Ван Тхыонг и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
В рамках визита Касым-Жомарт Токаев имел аудиенцию с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгома, провел переговоры с Президентом Во Ван Тхыонгом, имел встречи с Премьер-министром Фам Минь Тьинем и Председателем Национального Собрания Выонг Динь Хюэ,; посетил ряд экономических и культурных объектов в северных провинциях Бакнинь и Хайзыонг.

На переговорах Президент Во Ван Тхыонг и Президент Касым-Жомарт Токаев подтвердили, что Вьетнам и Казахстан связывают хорошие традиционные дружеские отношения. Лидеры двух стран договорились активизировать обмен делегациями на всех уровнях по каналам Партии, государства, правительства и Национального собрания, а также межличный обмен, эффективно задействовать существующие механизмы сотрудничества.

Главы двух стран высоко оценило положительные результаты реализации Соглашения о свободной торговле между Социалистической Республикой Вьетнам и Евразийским экономическим союзом, способствовавшие развитию торговых обменов между Вьетнамом и Казахстаном. Лидеры двух стран приветствовали открытие в октябре 2022 года прямого авиасообщения между Вьетнамом и Казахстаном, создающее благоприятные условия для развития торгово-экономического, инвестиционного и туристического сотрудничества.

Стороны обсудили международную и региональную ситуацию. Хозяин встречи проинформировал о последних событиях в Восточном море. Обе стороны подчеркнули важность поддержания мира, безопасности и стабильности, а также урегулирования споров мирными средствами на основе международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

В рамках визита две страны подписали: Соглашение о передаче лиц, осужденных к лишению свободы; Соглашение об освобождении от виз для владельцев обычных паспортов; План совместных действий по развитию торгово-экономического сотрудничества на период 2023-2025 гг.; Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством культуры и спорта Казахстана о сотрудничестве в области туризма; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Департаментом иностранных инвестиций Министерства планирования и инвестиций Вьетнама и Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Казахстана; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством содействия торговле, Министерство промышленности и торговли Вьетнама, и Центром торговой политики «QazTrade»; Меморандум о взаимопонимании между Вьетнамским телевидением (VTV) и Акционерным обществом «Агентство Хабар».

Президент Касым-Жомарт Токаев сердечно пригласил Президента Во Ван Тхыонга посетить Казахстан в подходящее время. Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил и принял приглашение. Время визита будет согласовано по дипломатическим каналам.

ВИА/ИЖВ

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