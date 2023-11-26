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Совместный пресс-релиз о переговорах лидеров Вьетнама и Норвегии

Опубликован совместный пресс-релиз о переговорах вице-президента Вьетнама Во Тхи Ань Суана и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стора.
  Вице-президент Во Тхи Ань Суан провел переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Сторе. Фото: Ан Данг – ВИА  
В совместном пресс-релизе говорится, что по приглашению премьер-министра Норвегии вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан совершает официальный визит в Норвегию с 23 по 25 ноября. Визит отражает твердую приверженность обеих сторон укреплению долгосрочной дружбы и многопланового сотрудничества. Обе стороны подтвердили свою приверженность углублению политических связей посредством визитов на высоком уровне и укрепления существующих механизмов двустороннего сотрудничества.

Они обсудили возможность установления стратегического сотрудничества в области перехода к зеленой энергетике и устойчивого развития морской экономики, а также выразили желание активизировать переговоры по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), тем самым способствуя дальнейшему развитию торговых и инвестиционных связей между двумя странами.

Подчеркнув важность сотрудничества в рамках Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), они проявили интерес к взаимодействию в области рыболовства, образования, культуры, науки и технологий, защиты детей, гендерного равенства, а также национальной обороны и безопасности.

Они признали, что вьетнамская община служит мостом дружбы и сотрудничества в развитии связей между народами двух стран.

В отношении глобальных и региональных проблем они высказались за урегулирование споров мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами международного права, включая Устав ООН.

Стороны согласились с содержанием соглашения об освобождении от виз владельцев вьетнамских и норвежских дипломатических паспортов и подтвердили свою готовность подписать его в ближайшем будущем.

Приветствуя важные события, произошедшие в двусторонних отношениях за последние годы, они выразили желание и в дальнейшем активно развивать и расширять эти отношения. Они остались довольны результатами визита, считая их важным шагом в укреплении дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Норвегией, говорится в совместном пресс-релизе.

ИЖВ/ВИА

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