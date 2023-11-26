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Совместный пресс-релиз о переговорах лидеров Вьетнама и Норвегии
Они обсудили возможность установления стратегического сотрудничества в области перехода к зеленой энергетике и устойчивого развития морской экономики, а также выразили желание активизировать переговоры по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), тем самым способствуя дальнейшему развитию торговых и инвестиционных связей между двумя странами.
Подчеркнув важность сотрудничества в рамках Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), они проявили интерес к взаимодействию в области рыболовства, образования, культуры, науки и технологий, защиты детей, гендерного равенства, а также национальной обороны и безопасности.
Они признали, что вьетнамская община служит мостом дружбы и сотрудничества в развитии связей между народами двух стран.
В отношении глобальных и региональных проблем они высказались за урегулирование споров мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами международного права, включая Устав ООН.
Стороны согласились с содержанием соглашения об освобождении от виз владельцев вьетнамских и норвежских дипломатических паспортов и подтвердили свою готовность подписать его в ближайшем будущем.
Приветствуя важные события, произошедшие в двусторонних отношениях за последние годы, они выразили желание и в дальнейшем активно развивать и расширять эти отношения. Они остались довольны результатами визита, считая их важным шагом в укреплении дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Норвегией, говорится в совместном пресс-релизе.