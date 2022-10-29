Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Совместное российско-вьетнамское предприятие приняло первый поток нефти со второй буровой установки месторождения Катам

Совместное российско-вьетнамское предприятие приняло первый поток нефти со второй буровой установки месторождения Катам 28 октября совместное российско-вьетнамское нефтегазовое предприятие Вьетсовпетро приняло первый поток нефти, откачанной с производственной платформы Катам 2 (CTC-2) на нефтяном месторождении Катам.

Нефтяное месторождение расположено на блоке 09-3/12 на континентальном шельфе Вьетнама, примерно в 160 км к юго-востоку от города Вунгтау в южной провинции Бариа – Вунгтау.

Это небольшая устьевая буровая установка, спроектированная, изготовленная, смонтированная и испытанная компанией «Вьетсовпетро». CTC-2 был построен для добычи нефти и газа с 12 скважинами и общей массой конструкции около 2.380 тонн.

Его строительство началось 22 января этого года и завершилось 26 августа. 15 сентября была открыта его первая эксплуатационная скважина, начато бурение.

Всего в 2022 и следующем году планируется ввести в эксплуатацию девять скважин.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Постоянный комитет НС дал комментарии по двум законопроектам

Постоянный комитет НС дал комментарии по двум законопроектам

29 октября в здании НС состоялось заседание Постоянного комитета НС, на котором были даны комментарии о сборе мнений депутатов НС и внесении поправок в проект Закона о медицинском осмотре и лечении (с изменениями) после обсуждения законопроекта депутатами НС на 4-й сессии Национального собрания XV созыва.
ПОДРОБНЕЕ

Top