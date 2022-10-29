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Совместное российско-вьетнамское предприятие приняло первый поток нефти со второй буровой установки месторождения Катам
Нефтяное месторождение расположено на блоке 09-3/12 на континентальном шельфе Вьетнама, примерно в 160 км к юго-востоку от города Вунгтау в южной провинции Бариа – Вунгтау.
Это небольшая устьевая буровая установка, спроектированная, изготовленная, смонтированная и испытанная компанией «Вьетсовпетро». CTC-2 был построен для добычи нефти и газа с 12 скважинами и общей массой конструкции около 2.380 тонн.
Его строительство началось 22 января этого года и завершилось 26 августа. 15 сентября была открыта его первая эксплуатационная скважина, начато бурение.
Всего в 2022 и следующем году планируется ввести в эксплуатацию девять скважин.