НОВОСТИ
Совместное пресс-коммюнике между Вьетнамом и Бутаном
В ходе визита Король Джигме принял участие в официальной церемонии встречи, провёл переговоры с Президентом Лыонг Кыонгом, а также провёл встречи с Генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, Премьер-министром Фам Минь Тьинем и Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
Король также возложил венок к Мавзолею Хо Ши Мина и к Мемориалу павших героев.
Обе стороны с удовлетворением отметили развитие отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Бутаном, выразив стремление к дальнейшему углублению взаимодействия в различных сферах, включая политику, экономику, инвестиции, торговлю, технологии, образование, культуру, авиацию, здравоохранение, профессиональный обмен, сельское хозяйство, охрану окружающей среды, туризм, связи между народами, а также многостороннее сотрудничество в региональных и международных структурах.
Вьетнамская сторона высоко оценила стратегическую инициативу «Созерцательный город Гелепху» под руководством Короля, нацеленную на формирование глобальной модели городского развития, основанного на духовных ценностях и возрождении. Эта инициатива соединяет традиционные культурные основы Бутана и буддийское наследие с международно признанными правовыми рамками, инновационными архитектурными решениями и передовыми технологиями. Вьетнам также выразил интерес к инвестиционным возможностям, открываемым ключевыми экономическими кластерами проекта.
Король Джигме выразил восхищение выдающимися социально-экономическими достижениями Вьетнама, а также отметил креативный и стойкий дух вьетнамского народа и динамичный курс модернизации страны. Он подчеркнул успехи руководства Вьетнама, благодаря которым страна стала одной из самых быстрорастущих экономик и важным производственным центром региона.
Руководители двух стран договорились продолжать укреплять тесные политические отношения, включая расширение визитов и контактов на высшем и высоком уровнях, обмен делегациями между министерствами и ведомствами, а также активное содействие укреплению связей между народами.
Признавая богатое культурное и религиозное наследие, объединяющее Вьетнам и Бутан, стороны подтвердили намерение расширять культурные обмены и религиозное сотрудничество. Это включает взаимодействие государственных органов, обмен официальными делегациями и экспертным опытом в сфере религиозных дел, академические, монашеские и буддийские обмены; проведение духовных программ, ретритов и преподавание медитации; сотрудничество в сохранении и популяризации материального, нематериального и природного наследия, взаимодействие музеев и архивов, развитие сценического искусства и кулинарных традиций, а также продвижение традиционных систем знаний.
Обе стороны выразили намерение начать переговоры по Соглашению об избежании двойного налогообложения, Соглашению о поощрении и защите инвестиций и другим двусторонним документам, направленным на содействие торговле и инвестициям. Стороны поощрили обмен информацией о рынке, экспортно-импортными потребностями и рассмотрение возможности подписания Меморандумов о взаимопонимании в сфере торговли и инвестиций.
Бутан высоко оценил прямые инвестиции Вьетнама в страну и выразил приветствие новым инвестициям, в том числе в рамках проекта «Созерцательный город Гелепху».
В целях расширения связей между народами стороны договорились ускорить завершение переговорного процесса по Соглашению о воздушном сообщении.
Обе стороны вновь подтвердили приверженность устойчивому развитию, охране окружающей среды и борьбе с изменением климата.
Стороны договорились обмениваться опытом, знаниями и технологиями в таких сферах, как сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, органическое земледелие, зелёное развитие, информационные технологии, наука, промышленность и экотуризм. Планируется совместная реализация проектов, развитие производственных цепочек и расширение доступа к рынкам для продукции и услуг обеих стран.
Обе стороны подчеркнули важность развития человеческого капитала, профессионального образования и образовательного сотрудничества. Стороны поощрили обмен студентами, техническую помощь в профессиональной подготовке, развитии навыков в сферах сельского хозяйства, науки, информационных технологий и производства.
Стороны выразили стремление к расширению сотрудничества в сфере туризма через совместное продвижение, рекламу туристических направлений, использование уникальных преимуществ каждой страны и создание благоприятных условий для привлечения туристов.
Обе стороны высоко оценили сотрудничество на многосторонних форумах, таких как ООН и Движение неприсоединения, и подтвердили намерение продолжать тесную координацию по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В ходе визита были подписаны следующие документы:
Меморандум о взаимопонимании о рамочном сотрудничестве между Правительством Социалистической Республики Вьетнам и Правительством Королевства Бутан;
Меморандум о взаимопонимании между Департаментом гражданской авиации Министерства строительства Вьетнама и Министерством транспорта и инфраструктуры Бутана.
Руководители двух стран поручили Министерству иностранных дел Вьетнама и Министерству иностранных дел и внешней торговли Бутана поддерживать регулярные консультации с целью обзора, продвижения двустороннего и многостороннего сотрудничества, обмена актуальной информацией и координации по приоритетным направлениям.
Король Джигме выразил искреннюю благодарность руководству и народу Вьетнама за тёплый и торжественный приём, оказанный бутанской делегации, и с уважением пригласил вьетнамское руководство с ответным визитом в Бутан.