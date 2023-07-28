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Совместное коммюнике о статусе Папского представителя-резидента и Офиса Папского представителя-резидента Святого Престола во Вьетнаме
На переговорах между президентом Во Ван Тхыонгом и Папой Франциском и кардиналом-государственным секретарем Пьетро Паролином стороны выразили высокую оценку заметному прогрессу в отношениях между Вьетнамом и Святым Престолом, а также позитивному вкладу католической общины Вьетнама.
Обе стороны выразили уверенность в том, что Папский представитель-резидент выполнит роль и полномочия, указанные в Соглашении, окажет поддержку вьетнамской католической общине в ее начинаниях в духе закона и, всегда вдохновляясь Магистериумом Церкви, будет выполнять призвание «сопровождать нацию» и быть «хорошими католиками и хорошими гражданами», а также способствовать развитию страны, стать мостом для развития отношений между Вьетнамом и Святым Престолом.