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Совместное коммюнике о статусе Папского представителя-резидента и Офиса Папского представителя-резидента Святого Престола во Вьетнаме

Стороны официально заявляют, что правительство Социалистической Республики Вьетнам и Святой Престол заключили «Соглашение о статусе Папского представителя-резидента и Офиса Папского представителя-резидента во Вьетнаме».
  Президент Во Ван Тхыонг имел встречу с Папой Франциском. Фото: опубликовано ВИА  
По случаю визита Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга в Ватикан 27 июля 2023 года, на основе 10-й сессии Совместной рабочей группы между Вьетнамом и Святым Престолом 31 марта 2023 года в Ватикане и с желанием продолжить развитие двусторонних отношений стороны официально заявляют, что правительство Социалистической Республики Вьетнам и Святой Престол заключили «Соглашение о статусе Папского представителя-резидента и Офиса Папского представителя-резидента во Вьетнаме».

На переговорах между президентом Во Ван Тхыонгом и Папой Франциском и кардиналом-государственным секретарем Пьетро Паролином стороны выразили высокую оценку заметному прогрессу в отношениях между Вьетнамом и Святым Престолом, а также позитивному вкладу католической общины Вьетнама.

Обе стороны выразили уверенность в том, что Папский представитель-резидент выполнит роль и полномочия, указанные в Соглашении, окажет поддержку вьетнамской католической общине в ее начинаниях в духе закона и, всегда вдохновляясь Магистериумом Церкви, будет выполнять призвание «сопровождать нацию» и быть «хорошими католиками и хорошими гражданами», а также способствовать развитию страны, стать мостом для развития отношений между Вьетнамом и Святым Престолом.

ВИА/ИЖВ

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