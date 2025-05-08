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Совместное заявление о создании Стратегического партнёрства между Вьетнамом и Азербайджаном
Стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Азербайджаном создаётся с целью вывода двусторонних отношений на новый уровень как в двустороннем, так и в многостороннем контексте. Этот шаг усилит и укрепит существующие механизмы двустороннего сотрудничества, а также откроет путь для формирования новых механизмов, направленных на углубление взаимодействия между двумя странами.
В рамках Стратегического партнёрства Вьетнам и Азербайджан продолжат углублять сотрудничество во всех областях с целью обеспечения реальных интересов народов двух стран, содействия миру, стабильности, сотрудничеству и процветанию в регионе и в мире, с акцентом на следующие области:
Стороны будут способствовать визитам высокого уровня, включая визиты на высшем уровне; усилят обмены и контакты по всем каналам и изучат возможность создания новых механизмов сотрудничества между министерствами, ведомствами, провинциями и городами обеих стран.
Стороны усилят обмены и контакты между министерствами иностранных дел двух стран по вопросам двусторонних отношений, а также по международным и региональным вопросам общего интереса, включая регулярные политические консультации.
Стороны заинтересованы в укреплении связей между Коммунистической партией Вьетнама и правящей партией "Новый Азербайджан", а также в содействии сотрудничеству на парламентском уровне с целью усиления роли парламентов двух стран в реализации Стратегического партнёрства между Вьетнамом и Азербайджаном.
Стороны готовы активно развивать экономическое сотрудничество, внедрять эффективные меры по реализации подписанных документов, улучшать механизмы двустороннего экономического взаимодействия, включая Межправительственную комиссию по экономике, торговле, науке и технике как важнейшую основу для согласования приоритетов и создания условий для долгосрочного сотрудничества в области торговли, инвестиций и технологий. Стороны предложат меры для использования возможностей и достижения прорыва в торговле и инвестициях с целью достижения двустороннего торгового оборота, соответствующего уровню Стратегического партнёрства.
Стороны согласны усилить исследования и предложения по поддержке бизнеса в эффективном использовании существующих механизмов и рамок сотрудничества для стимулирования взаимных инвестиций и торговли.
Стороны готовы активно развивать сотрудничество в энергетической сфере, исследовать возможности и пути расширения сотрудничества в области чистой и возобновляемой энергии, а также усиливать обмен информацией и сотрудничество в области разведки и добычи нефти, нефтегазовых услуг, а также в подготовке кадров для этой отрасли.
Стороны будут способствовать открытию рынков сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции с целью увеличения объёма двусторонней торговли, расширения сельскохозяйственного сотрудничества, поддержке исследований и применения высоких технологий в сельском хозяйстве, а также стимулирования совместных программ и проектов в области изменения климата, охраны окружающей среды и устойчивого роста.
Стороны согласны усилить обмен опытом по сотрудничеству в развитии железных дорог, автодорог, авиации и морского транспорта, а также развивать сотрудничество по использованию международного транспортного маршрута через Каспийское море с целью улучшения транспортной связности.
Стороны выразили готовность развивать двустороннее сотрудничество в области обороны и безопасности через обмен делегациями, углубление сотрудничества в обмене информацией, координации и расширении взаимодействия в сфере оборонной промышленности, безопасности, передачи технологий, обучения и подготовки кадров.
Правоохранительные органы двух стран будут активнее обмениваться информацией, опытом и сотрудничать в борьбе с терроризмом и другими преступлениями.
Стороны готовы эффективно реализовывать сотрудничество в области образования, рассматривать возможность предоставления стипендий для студентов обеих стран в соответствии с потребностями и учебными направлениями; усиливать всестороннее и непрерывное сотрудничество, развивать механизмы обмена экспертами, преподавателями и студентами, не ограничиваясь только академическим обменом, но и расширяя на подготовку высококвалифицированных специалистов.
Стороны готовы активно развивать сотрудничество в области права в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Министерствами юстиции Вьетнама и Азербайджана, подписанным 8 марта 2016 года.
Стороны согласны усилить разработку и реализацию программ культурного обмена и популяризации истории, а также медийных программ.
Стороны обязуются создать условия для углубления взаимного понимания между народами двух стран, продолжить укрепление дружественных обменов, включая подписание новых соглашений для установления побратимских отношений между провинциями и городами обеих стран.
Стороны выражают готовность расширить и углубить сотрудничество, тесно координировать свои позиции и поддерживать друг друга в региональных и международных организациях, особенно в рамках ООН, Движения неприсоединения, Конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и других многосторонних форумах.
Стороны будут использовать свои сильные стороны для расширения сотрудничества между Азербайджаном и АСЕАН, а также с государствами-членами АСЕАН. Стороны будут усиливать консультации и координацию позиций по региональным и международным вопросам, а также укреплять сотрудничество для решения вызовов безопасности и других общих проблем.