Совместное заявление о расширенном всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Социалистической Республикой Вьетнам и Республикой Индия
В ходе визита лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Руководители подчеркнули, что дальнейшее углубление вьетнамско-индийских отношений будет продолжать приносить ощутимые выгоды народам двух стран и способствовать достижению их целей развития, включая «Видение развития Индии до 2047 года» и цель Вьетнама стать высокоразвитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Стороны договорились повысить уровень двусторонних отношений до расширенного всеобъемлющего стратегического партнёрства, преобразуя политическую волю в конкретные результаты. В 2026 году стороны проведут мероприятия, посвящённые 10-летию установления всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Индией. Обе страны продолжат укреплять обмены делегациями на всех уровнях, развивать сотрудничество между парламентами, укреплять взаимное доверие и взаимопонимание, а также усиливать механизмы взаимодействия в политической, экономической, торговой и научной сферах.
В области торговли и инвестиций стороны подчеркнули необходимость дальнейшего наращивания двустороннего товарооборота на основе баланса и взаимной выгоды, с целью довести его до 25 млрд долларов США к 2030 году. Стороны договорились создавать более благоприятные условия для доступа товаров друг друга на рынки, включая открытие рынков для вьетнамского дуриана и индийского винограда, а также продвижение открытия рынков для вьетнамского помело и индийского граната.
Стороны также достигли договорённости по вопросам развития цепочек поставок, диверсификации источников поставок, создания благоприятных условий, эффективного использования двусторонних механизмов сотрудничества и скорейшего завершения пересмотра Соглашения о торговле товарами между АСЕАН и Индией (AITIGA).
Обе стороны договорились активизировать инвестиции и сотрудничество в таких областях, как высокие технологии, транспорт, производство, логистика, возобновляемая энергетика, умное сельское хозяйство, электромобили, информационные технологии, здравоохранение, сельское хозяйство, переработка агропродукции, рыболовство, туризм, услуги, энергетика, электронная коммерция и цифровая экономика.
Стороны подтвердили намерение продолжать укреплять и расширять оборонное сотрудничество, внося вклад в стабильность Индо-Тихоокеанского региона, повышая оборонный потенциал Вьетнама и развивая двустороннее взаимодействие в сфере обороны.
Стороны также достигли договорённости об усилении сотрудничества в области права и правосудия, развитии взаимодействия между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Советом национальной безопасности Индии, а также расширении сотрудничества в сферах обмена информацией, кибербезопасности, борьбы с терроризмом, высокотехнологичной преступностью, транснациональной преступностью, отмыванием денег и интернет-мошенничеством. Стороны согласились продвигать сотрудничество в подготовке кадров правоохранительных органов.
Лидеры подчеркнули, что морское сотрудничество является важной опорой двусторонних отношений. Вьетнам продолжит координацию с Индией и другими партнёрами в рамках Индо-Тихоокеанской морской инициативы (IPOI), содействуя взаимодополняемости между IPOI и «Перспективой АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону» (AOIP), а также укрепляя практическое сотрудничество в рамках Года морского сотрудничества АСЕАН – Индия 2026 и развивая взаимодействие в области океанологии.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и Премьер-министр Индии Нарендра Моди стали свидетелями церемонии обмена документами о сотрудничестве между двумя странами.
Стороны договорились продвигать подключение розничных платёжных систем посредством QR-кодов, содействовать развитию туризма и деловой активности, а также усиливать сотрудничество в стратегических и передовых технологиях, включая цифровую инфраструктуру, 6G, искусственный интеллект, космические технологии, ядерные технологии, морскую науку, биотехнологии, фармацевтику, передовые материалы и критически важные полезные ископаемые.
Стороны также согласились расширять сотрудничество в области чистой и возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата, мирного использования атомной энергии и редкоземельных ресурсов.
Стороны поощряют развитие сотрудничества в сфере развития, образования, подготовки кадров, авиации, человеческих ресурсов, религии, труда, культуры, туризма и народных обменов.
Стороны договорились усиливать координацию на многосторонних площадках, включая Организацию Объединённых Наций (ООН), укреплять многосторонность и поддерживать кандидатуры друг друга на важные должности в ООН и группе БРИКС.
Стороны подтвердили, что Вьетнам является важной опорой политики Индии «Действие на Восток», инициативы «Махасагар» и Индо-Тихоокеанского видения. Обе стороны поддерживают дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между АСЕАН и Индией.
Подчёркивая взаимосвязь между безопасностью и процветанием, стороны вновь подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности, а также свободы судоходства и полётов в Восточном море, урегулирования споров мирными средствами в соответствии с международным правом, в частности с ЮНКЛОС 1982 года, без применения силы или угрозы её применения. Лидеры подчеркнули важность недопущения милитаризации и проявления сдержанности, воздержания от действий, способных осложнить ситуацию или повысить напряжённость, что может негативно повлиять на мир и стабильность.
Стороны подтвердили, что ЮНКЛОС является всеобъемлющей правовой основой, регулирующей все виды деятельности на морях и в океанах; вновь призвали к полному и эффективному выполнению Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и скорейшему завершению переговоров по Кодексу поведения в Восточном море (COC), который должен быть практичным, эффективным и соответствовать международному праву, включая ЮНКЛОС, не нанося ущерба законным правам и интересам всех государств, в том числе не участвующих в переговорах.
Стороны решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, включая трансграничный терроризм. Стороны призвали к проведению политики нулевой терпимости к терроризму, активизации всеобъемлющих международных усилий по борьбе с терроризмом и их устойчивому продолжению, в том числе через ООН и Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Стороны призвали к пресечению сетей финансирования и предоставления убежищ террористам, ликвидации террористической инфраструктуры и скорейшему привлечению террористов к ответственности.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выразил искреннюю благодарность Премьер-министру Нарендре Моди за тёплый и внимательный приём и пригласил его посетить Вьетнам