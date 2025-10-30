НОВОСТИ
Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до всеобъемлющего стратегического партнёрства
1/ За более чем пять десятилетий после установления дипломатических отношений в 1973 году и в течение 15 лет реализации рамок Стратегического партнёрства, учреждённого в 2010 году, Вьетнам и Великобритания построили прочные и долгосрочные партнёрские отношения, основанные на взаимном уважении и общем видении безопасного, процветающего и устойчивого будущего.
2/ По приглашению Премьер-министра Великобритании Кира Стармера Генсекретарь ЦК КПВ То Лам совершил официальный визит в Соединённое Королевство с 28 по 30 октября 2025 года. По итогам переговоров лидеры двух стран договорились повысить уровень двусторонних отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства, что предполагает укрепление сотрудничества по шести основным направлениям.
I. Укрепление сотрудничества в области политики, дипломатии, обороны и безопасности
3/ Стороны подтвердили намерение укреплять политическое доверие путём регулярного обмена делегациями и контактов на высоком уровне между КПВ, Правительством, Национальным собранием и местными органами власти Вьетнама с соответствующими структурами Великобритании; повысить эффективность действующих двусторонних механизмов, таких как Стратегический диалог на уровне заместителей министров иностранных дел, Диалог по морским вопросам, а также расширить или создать новые механизмы для углубления отраслевого сотрудничества.
4/ Обе стороны договорились активизировать обмен делегациями и сотрудничество между парламентскими комитетами, межпарламентскими группами дружбы, женскими и молодёжными парламентскими объединениями; укреплять обмен опытом парламентского надзора и законотворческой деятельности; содействовать контролю за выполнением заключённых двусторонних соглашений и меморандумов; а также координировать позиции на многосторонних парламентских форумах.
5/ В соответствии с видением Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам и Великобритания договорились расширить дипломатическое присутствие в представительствах обеих стран с целью продвижения и развития сфер сотрудничества, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях и Венской конвенцией о консульских отношениях. Стороны обязуются своевременно рассматривать и утверждать дипломатические назначения в соответствии с законодательством обеих стран, а также согласовали совместные шаги по реконструкции Генконсульства Великобритании в городе Хошимине.
6/ Стороны вновь подтвердили важность многосторонней системы с центральной ролью ООН и договорились тесно сотрудничать на международных и региональных форумах, включая межпарламентские структуры. Стороны обязались служить связующим звеном между Великобританией, АСЕАН и её государствами-членами; содействовать связям между Великобританией и субрегионом Меконга; поддерживать формирование устойчивого, инновационного и ориентированного на человека Сообщества АСЕАН, играющего ключевую роль в региональной архитектуре. Обе стороны договорились об эффективной реализации Совместного заявления АСЕАН–Великобритания о взаимосвязанности; приветствовали активное выполнение Плана действий АСЕАН–Великобритания на 2022–2026 годы и выразили намерение вскоре начать разработку Плана действий на 2026–2030 годы.
7/ Вьетнам высоко оценил роль Великобритании в регионе и её вклад в деятельность АСЕАН и региональное сотрудничество, а также поддержал более активное участие Великобритании в региональных и субрегиональных механизмах, а также в структурах, возглавляемых АСЕАН.
8/ Стороны приветствовали сотрудничество в рамках действующего Меморандума о взаимопонимании в области обороны, включая такие направления, как обмен делегациями, сотрудничество в оборонной промышленности, участие в миротворческих операциях, повышение осведомлённости в морской сфере, геопространственное и гидрографическое картографирование.
9/ Стороны обязались сотрудничать в области морской безопасности, обмениваться передовым опытом в сфере морской ситуационной осведомлённости и морских стратегий безопасности. Они будут содействовать взаимным визитам военно-морских кораблей в соответствии с национальным законодательством, укреплять взаимодействие между военно-морскими силами и береговой охраной двух стран.
10/ Стороны договорились расширить сотрудничество в области морской безопасности, повысить потенциал наблюдения и защиты морской безопасности через подготовку кадров, передачу технологий и продвижение многостороннего сотрудничества между Комитетом по национальным границам МИД Вьетнама и соответствующими структурами правительства Великобритании.
11/ Стороны укрепят взаимодействие между Министерством общественной безопасности Вьетнама, Налогово-таможенным управлением Её Величества (HMRC) и Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA); активизируют обмен информацией и наращивание потенциала в борьбе с организованной и транснациональной преступностью, включая преступления, связанные с нелегальной миграцией.
12/ Стороны согласились продолжить обсуждение вопросов обмена криминальными досье и экстрадиции, а также обмениваться опытом и информацией о международных стандартах в сфере кибербезопасности, информационной безопасности и противодействия нетрадиционным угрозам безопасности.
13/ Обе стороны приложат усилия для завершения внутренних процедур, связанных с Конвенцией ООН против киберпреступности, и намерены содействовать сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью, признавая, что скорейшее вступление Конвенции в силу будет способствовать укреплению регионального и международного взаимодействия в этой сфере.
14/ Стороны договорились учредить Расширенное партнёрство в области миграции с целью сокращения нелегальной миграции и ускорения репатриации незаконных мигрантов. Новые меры включают: использование биометрических данных при проверке личности, ускорение выдачи документов, совместные усилия по ликвидации преступных сетей, связанных с незаконной миграцией, и усиление информационно-разъяснительной работы.
II. Укрепление сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и финансов
15/ Стороны вновь подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению экономического сотрудничества — одного из ключевых столпов двусторонних отношений, — содействию свободной, справедливой, инклюзивной и устойчивой торговле, а также поддержке прозрачной и основанной на правилах международной торговой системы. Обе стороны обязались сотрудничать для поощрения и развития торговли и инвестиций на основе недискриминации и взаимной выгоды.
16/ Вьетнам и Соединённое Королевство будут стремиться создать справедливую, прозрачную и открытую деловую среду в обеих странах, устранять барьеры доступа на рынки и способствовать беспрепятственной двусторонней торговле, обеспечивая уверенность бизнеса в экспорте и инвестициях.
17/ Правительства двух стран продолжат открытый и конструктивный диалог через Совместный вьетнамско-британский комитет по экономическому и торговому сотрудничеству (JETCO) — механизм, направленный на устранение препятствий, с которыми сталкиваются предприятия обеих стран при расширении своей торговой и инвестиционной деятельности. Стороны будут активно укреплять взаимодействие между организациями по продвижению торговли и инвестиций, а также стремиться к созданию ежегодного диалога между деловыми кругами Великобритании и руководством правительства Вьетнама для углубления сотрудничества в области торговли и инвестиций.
18/ Обе стороны подтвердили готовность к тесному сотрудничеству для эффективной реализации и регулярного пересмотра Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Великобританией (UKVFTA), а также Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (ВПСТТП). Сотрудничество будет включать: облегчение доступа на рынки посредством устранения торговых барьеров для товаров и услуг, защиту прав интеллектуальной собственности, снижение сопутствующих издержек, продвижение электронной торговли, поддержку предприятий в создании устойчивых цепочек поставок с учётом преимуществ каждой экономики, а также развитие цифровой торговли с адаптацией к новым технологиям в условиях растущей глобальной взаимосвязанности.
19/ Лидеры двух стран отметили важность уважения международно признанных трудовых прав в соответствии с Декларацией Международной организации труда (МОТ) о принципах и основных правах в сфере труда.
20/ Как участники ВПСТТП, стороны будут сотрудничать для содействия процессу всеобъемлющего обзора Соглашения, признавая важность его дальнейшего расширения.
21/ Обе стороны приветствовали подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенной сфере между Правительством Социалистической Республики Вьетнам и Правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
22/ Стороны подчеркнули важность поддержания цепочек поставок продовольствия для обеспечения региональной и глобальной продовольственной безопасности и договорились активизировать сотрудничество в сельскохозяйственной торговле на основе прозрачности, эффективности и открытости, способствуя доступу на рынки. Обе стороны выразили готовность к конструктивному участию в будущих переговорах о реформе сельского хозяйства в рамках ВТО.
23/ Стороны договорились расширять сотрудничество в развитии Международных финансовых центров Вьетнама в городе Хошимине и Дананге, включая взаимодействие в рамках Партнёрства Вьетнам – Великобритания по международным финансовым центрам. Эта инициатива позволит использовать опыт Великобритании как глобального финансового и «зелёного» центра капитала, углубляя экономическое сотрудничество двух стран в сфере финансовых и профессиональных услуг. Через обмен знаниями стороны будут делиться политикой, правовыми подходами и опытом регулирования финансовых систем, способствовать развитию рынков капитала, финансовых технологий (финтех), зелёных финансов и страхования.
24/ Стороны договорились укреплять сотрудничество посредством мобилизации «зелёного» финансирования для содействия «зелёному» росту с низким уровнем выбросов, а также координировать обмен опытом и внедрение инструментов «зелёного» финансирования во Вьетнаме, в том числе посредством запуска Вьетнамско-британского партнёрства по «зелёному» финансированию. Стороны обязались устранить институциональные барьеры, препятствующие частному сектору играть центральную роль в содействии «зелёному» росту и устойчивой торговле.
25/ Стороны договорились расширять сотрудничество в области торгового финансирования посредством разработки и внедрения прозрачных, эффективных и устойчивых механизмов торгового финансирования. Вьетнам и Великобритания продолжат обсуждение и обмен опытом в области системы регистрации торгового финансирования, а также воспользуются преимуществами программы экспортного кредитования Великобритании (UKEF) с общим лимитом поддержки до 5 млрд фунтов стерлингов для потенциальных инвестиций во Вьетнам. Стороны приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством финансов Вьетнама и UKEF.
III. Укрепление сотрудничества в области науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и здравоохранения
26/ Стороны подтвердили приверженность укреплению сотрудничества в областях науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, признавая их ключевую роль как движущих сил устойчивого и всеобъемлющего развития. Обе стороны разделяют общее видение роли науки и технологий в формировании будущего, а также подтверждают намерение применять новые технологии в соответствии с универсальными ценностями мира, свободы и ответственности.
27/ Стороны договорились об эффективной реализации Меморандума о сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций 2025 года с целью укрепления взаимодействия в сфере здравоохранения, зелёного роста и прорывных технологий; содействия обмену знаниями и опытом, подготовки высококвалифицированных кадров, а также активизации исследований и коммерциализации технологий через совместные проекты между исследовательскими институтами, университетами, государственными учреждениями и предприятиями двух стран.
28/ Стороны отметили важность и долгосрочное влияние цифровой трансформации на развитие государств и договорились активизировать сотрудничество в выработке политики и реализации совместных инициатив в этой области.
29/ Обе стороны подтвердили стремление содействовать расширению доступа населения к качественным услугам здравоохранения, а также созданию эффективных, устойчивых и устойчиво функционирующих систем здравоохранения. Стороны договорились продвигать обмен экспертами, проведение политических диалогов и реализацию совместных проектов в области глобальной биологической безопасности, борьбы с антимикробной резистентностью (AMR), а также укреплять потенциал профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и вопросов старения населения, руководствуясь концепцией «Единое здоровье» (One Health).
Стороны также договорились углублять сотрудничество в области цифрового здравоохранения, расширять взаимодействие по вопросам благополучия животных, а также усиливать торговлю и инвестиции в сфере медицины и наук о жизни, уделяя особое внимание фармацевтике, клиническим услугам, медицинским технологиям и здравоохранению потребителей.
IV. Сотрудничество в области окружающей среды, энергетики и зелёного перехода
30/ Стороны вновь подтвердили общую приверженность продвижению чистого, справедливого и устойчивого энергетического перехода с целью достижения нулевых чистых выбросов к 2050 году, в соответствии с международными обязательствами и национальными приоритетами развития, подкреплёнными пересмотренными и более амбициозными национально определяемыми вкладами (NDC). Вьетнам и Соединённое Королевство будут придавать приоритетное значение целям зелёного энергетического перехода, особенно посредством эффективной реализации рамочной инициативы Справедливого энергетического перехода (JETP) для Вьетнама, при активном участии и координации Великобритании в составе Международной партнёрской группы (IPG). Вьетнам продолжит совершенствовать правовую базу, а также политические и институциональные механизмы, способствующие мобилизации государственных и частных финансовых ресурсов для достижения климатических целей, обеспечивая прозрачность, эффективность и устойчивое развитие.
31/ Стороны договорились учредить Вьетнамско-британское партнёрство по чистой энергетике между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и соответствующими ведомствами Соединённого Королевства с целью ускорения перехода к низкоуглеродной и устойчивой экономике в обеих странах; содействия реализации проектов в рамках инициативы JETP; расширения технического сотрудничества в таких областях, как возобновляемая энергетика, постепенный отказ от угольной генерации и модернизация электросетевой инфраструктуры; создания условий для инвестиций британских компаний в проекты оффшорной ветроэнергетики и чистой энергетики во Вьетнаме, способствуя развитию зелёной промышленности в обеих странах.
Стороны также договорились устранять правовые и регуляторные барьеры, препятствующие зелёному переходу, в соответствии с законодательными процедурами Вьетнама и Соединённого Королевства; укреплять межведомственную координацию для эффективного достижения общих целей зелёного перехода; а также способствовать зеленой и инклюзивной занятости, устойчивому городскому развитию посредством зеленого транспорта и энергоэффективности.
32/ Осознавая экономические, социальные, экологические и миграционные последствия изменения климата, Вьетнам и Соединённое Королевство договорились продвигать реализацию Меморандума о взаимопонимании по климатическому партнёрству между Министерством сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама и Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединённого Королевства (FCDO). Партнёрство направлено на укрепление сотрудничества в области управления климатическими рисками, поддержку интеграции климатической адаптации в отраслевые планы развития и мобилизацию финансов для снижения рисков стихийных бедствий в рамках Партнёрства по снижению риска бедствий. Стороны также будут укреплять сотрудничество в области природо-ориентированных решений и сохранения биологического разнообразия, а также способствовать эффективному развитию рынка углеродных кредитов за счёт лесных экосистем Вьетнама.
33/ Обе страны договорились усилить техническое сотрудничество и официальную помощь развитию (ОПР) в рамках Всеобъемлющего стратегического партнёрства. Наряду с реализацией Вьетнамом необходимых политических мер, Соединённое Королевство подтвердило готовность оказывать целевую техническую поддержку Вьетнаму через программы ОПР в соответствии с приоритетами зелёного развития обеих стран, в том числе в таких областях, как чистая энергетика, зелёные финансы, углеродные рынки, устойчивое городское развитие, транспорт и зелёная инфраструктура, управление трансграничными водными ресурсами, охрана морской среды, сельское хозяйство, адаптированное к изменению климата, и устойчивое развитие рыболовства.
V. Укрепление сотрудничества в области образования, культуры, спорта, туризма, межчеловеческих связей, равноправия и других сфер
34/ Стороны подтвердили приверженность защите и обеспечению безопасности туристов и граждан Вьетнама и Соединённого Королевства, находящихся на территории другой стороны, на основе соблюдения обязательств, предусмотренных Венской конвенцией о консульских сношениях, в соответствии с национальным законодательством.
35/ Вьетнам и Соединённое Королевство подчеркнули, что образование и подготовка кадров являются опорой устойчивого роста и развития человеческого потенциала; приветствовали подписание Совместного намерения и договорились продолжать координацию с целью продления Меморандума о сотрудничестве между двумя министерствами образования в ближайшее время.
Стороны договорились содействовать академическим обменам и поощрять создание новых совместных программ, а также укреплять сотрудничество между вузами, профессиональными и средними учебными заведениями путём обмена преподавателями, исследователями и студентами, особенно в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники, биотехнологии, фармацевтика и аэрокосмические технологии.
36/ Соединённое Королевство подтвердило готовность продолжать оказывать поддержку Вьетнаму в продвижении преподавания и изучения английского языка, стремясь к тому, чтобы английский стал вторым языком в школах Вьетнама к 2035 году, а также в развитии талантов через сотрудничество между образовательными учреждениями и учебными организациями двух стран. Вьетнам приветствует открытие и эффективную деятельность филиалов британских образовательных учреждений на своей территории и поощряет развитие транснационального образовательного сотрудничества, направленного на превращение Вьетнама в новый международный образовательный центр.
37/ Стороны договорились поощрять сотрудничество в сферах культуры, спорта, туризма и СМИ; координировать организацию культурных, спортивных и художественных мероприятий в обеих странах; создавать условия для взаимодействия между органами, ассоциациями и туристическими предприятиями двух сторон в целях изучения возможностей сотрудничества, обмена информацией и опытом в областях, представляющих взаимный интерес. Обе стороны приветствовали вклад и активную роль граждан двух стран в укреплении межчеловеческих связей и дружбы между народами Вьетнама и Соединённого Королевства.
38/ Лидеры двух стран отметили важный вклад Британского совета в развитие двусторонних отношений, особенно в сферах культурного обмена и образования. Стороны будут сотрудничать, чтобы Британский совет и впредь мог вносить свой вклад в соответствии с законодательством Вьетнама.
39/ Стороны подчеркнули важность сотрудничества между местными органами власти и призвали провинции и города двух стран активизировать обмен опытом в области устойчивого развития, создания умных городов, зелёного перехода и инноваций.
Вьетнам и Соединённое Королевство официально запустили инициативу «Партнёрство город – город» между городом Хошимином и агломерацией Ливерпуль, что отражает углубление дружбы между двумя странами и их городами.
40/ Обе стороны признали ценный вклад неправительственных организаций (НПО) в социально-экономическое развитие, а также их роль в поддержке усилий обеих стран по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.
41/ Стороны вновь подтвердили общую приверженность продвижению и защите прав человека в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Обе страны продолжат искренний, откровенный и конструктивный диалог через многосторонние механизмы, включая Совет ООН по правам человека и Универсальный периодический обзор (УПО). Стороны будут сотрудничать в реализации международных конвенций о правах человека, участниками которых они являются, и обмениваться лучшими практиками в сфере законодательства против дискриминации. Вьетнам и Соединённое Королевство договорились совместно содействовать построению инклюзивного общества, где обеспечиваются равные возможности и уважаются права всех граждан без какой-либо формы дискриминации.
VI. Углубление координации по региональным и международным вопросам
42/ Стороны подтвердили свою приверженность поддержанию и укреплению мира, стабильности, безопасности и процветания во всём мире в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права, а также разделили общее видение справедливого международного порядка, основанного на международном праве, уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности государств.
43/ Стороны договорились укреплять сотрудничество между Соединённым Королевством и субрегионом реки Меконг, в частности с Комиссией по реке Меконг, в таких областях, как устойчивое развитие, адаптация к изменению климата, рациональное управление водными ресурсами и развитие зелёных финансов.
44/ Обе страны выразили глубокую обеспокоенность сложной ситуацией в глобальных геополитических горячих точках; призвали прекратить насилие, обеспечить защиту гражданского населения и беспрепятственный гуманитарный доступ в соответствии с международным правом; поддержали международные усилия, направленные на содействие диалогу, примирению и поиску мирных, всеобъемлющих и устойчивых решений кризисов; подчеркнули важность достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе международного права и фундаментальных принципов Устава ООН.
45/ Стороны подчеркнули важность достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с международным правом и на основе основных принципов Устава ООН. Вьетнам и Соединённое Королевство вновь подтвердили значение уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств.
46/ Вьетнам и Соединённое Королевство отметили важность соблюдения всеми сторонами на Ближнем Востоке условий прекращения огня; призвали всех участников проявлять максимальную сдержанность и осудили любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Стороны подтвердили свою приверженность поддержке решения о двух государствах как единственного пути к достижению справедливого и устойчивого мира для Израиля и Палестины, а также к обеспечению стабильности в регионе.
47/ Обе страны вновь подтвердили свою приверженность построению свободного, открытого и инклюзивного региона Индо-Тихоокеанского, подчеркнув важность поддержания мира, стабильности, безопасности, а также свободы судоходства и полётов на морских и океанских просторах. Стороны подтвердили необходимость мирного урегулирования споров на основе международного права, Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982); призвали все страны региона к полному и эффективному выполнению Декларации о поведении сторон в Восточном море 2002 года (DOC) и поддержали текущие усилия по достижению реального и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и UNCLOS 1982.
48/ В соответствии с положениями настоящего Совместного заявления, МИД обеих стран будут нести ответственность за координацию с соответствующими министерствами и ведомствами с целью разработки совместного плана действий для реализации и конкретного воплощения вышеуказанных целей.