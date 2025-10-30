Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до всеобъемлющего стратегического партнёрства

Генсекретарь ЦК КПВ То Лам и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обменялись Совместным заявлением о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Соединённым Королевством до Всеобъемлющего стратегического партнёрства. Фото: ВИА