Совместное заявление об официальном визите г-на Нгуен Суан Фука, президента СРВ в Королевство Таиланд

Президент Нгуен Суан Фук и премьер-министр Прают Чан-Оча. Фото: ВИА

По приглашению премьер-министра Королевства Таиланд Прают Чан-Оча, президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) г-н Нгуен Суан Фук и его супруга Чан Нгует Тху совершили официальный визит в Таиланд 16 ноября 2022 года перед участием в Экономическом форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и встрече лидеров в Бангкоке. Будучи первым официальным визитом президента СРВ в Таиланд за 24 года, это событие ознаменовало историческую веху во все более тесных отношениях между двумя странами.

В совместном заявлении говорится, что президент Нгуен Суан Фук присутствовал на церемонии встречи, двусторонней встрече с премьер-министром Праютом и ужине, устроенном премьер-министром Таиланда в честь президента Вьетнама в Доме правительства. Во время своего пребывания в Таиланде президент Нгуен Суан Фук также провел ряд других встреч с лидерами Таиланда и деловыми кругами двух стран.

Лидеры двух стран провели широкие дискуссии по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, в атмосфере доверия, искренности и сердечности. Принимая во внимание негативное воздействие на развивающиеся страны текущих геополитических вызовов, оба лидера выразили решимость укреплять тайско-вьетнамские отношения во всех областях, включая безопасность, торговлю, инвестиции, устойчивое развитие и народную дипломатию, чтобы уменьшить воздействие таких внешних факторов.

Как два активных и конструктивных участника региональных и международных отношений, Таиланд и Вьетнам будут и далее укреплять координацию и партнерство в целях содействия миру, стабильности и развитию в субрегионе реки Меконг, АСЕАН и регионе в целом.

Лидеры двух стран были удовлетворены тем, что обе страны продолжали поддерживать регулярные консультации и визиты на всех уровнях для продвижения двустороннего сотрудничества, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19 в последние годы.

Оба лидера были довольны динамичным развитием и восходящей траекторией тайско-вьетнамских отношений и приветствовали празднование десятой годовщины стратегического партнерства между двумя странами в 2023 году. Лидеры двух стран выразили уверенность в большом потенциале для дальнейшего развития этого стратегического партнерства и договорились открыть новую главу в более прочном стратегическом партнерстве во имя мира, стабильности и взаимного процветания. В этом контексте лидеры двух стран стали свидетелями подписания Плана действий по реализации укрепленного стратегического партнерства между Таиландом и Вьетнамом на 2022-2027 гг., который будет определять стратегическое партнерство между двумя странами в течение следующего десятилетия.

Лидеры двух стран были удовлетворены тесным двусторонним сотрудничеством по вопросам безопасности и обороны, которое еще больше укрепило стратегическое доверие между двумя странами на основе взаимного доверия, взаимного уважения и взаимных интересов.

Лидеры двух стран приветствовали продолжающийся рост двусторонней торговли, несмотря на последствия пандемии COVID-19 и сохраняющиеся глобальные проблемы. Таиланд в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в АСЕАН, в то время как Вьетнам является вторым по величине торговым партнером Таиланда в АСЕАН. Оба лидера были удовлетворены тем, что двусторонняя торговля продолжает расти и в настоящее время находится на пути к достижению целевого показателя двусторонней торговли, установленного на уровне 25 млрд. долл. США к 2025 году.

Лидеры двух стран подчеркнули важность тесной координации позиций Таиланда и Вьетнама по вопросам, представляющим взаимный интерес, в субрегиональных, региональных и многосторонних структурах, членами которых являются обе страны, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанский экономический Сотрудничество (АТЭС), Азиатско-Европейское совещание (ASEM), Субрегион Большого Меконга (GMS), Стратегия экономического сотрудничества Айявади-Чао-Прайя-Меконг (ACMECS), Комиссия по реке Меконг (MRC) и другие структуры сотрудничества по реке Меконг. Президент Фук высоко оценил председательство Таиланда в АТЭС в 2022 году, в то время как премьер-министр Прают выразил признательность Вьетнаму за всестороннюю поддержку.

Лидеры двух стран договорились, что Таиланд и Вьетнам будут тесно сотрудничать в целях содействия единству, центральной роли АСЕАН и ее усилиям по решению возникающих проблем. Оба лидера выразили свою полную поддержку ведущей роли АСЕАН в вопросе Мьянмы. Обе стороны выразили свою поддержку реализации четырех областей сотрудничества, определенных в рамках Перспектив АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе (AOIP), Всеобъемлющей рамочной программы АСЕАН по восстановлению (ACRF) и других соответствующих инициатив АСЕАН, включая, но не ограничиваясь этим, содействие синергии между существующими усилиями по субрегиональному сотрудничеству в районе реки Меконг и строительством сообщества АСЕАН. Таиланд и Вьетнам также договорились тесно сотрудничать в целях эффективного осуществления соглашения о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP).

Два лидера подтвердили важность поддержания и поощрения мира, безопасности, стабильности, безопасности и свободы судоходства в Восточном море и пролета над ним, а также признали преимущества того, что Восточное море является морем мира, стабильности и процветания. Они подтвердили свою приверженность и поддержку разрешению всех споров мирными средствами, не прибегая к угрозе силой или ее применению, в соответствии с международным правом, включая UNCLOS 1982 года, при полном уважении правовых и дипломатических процессов. Они подчеркнули важность полного и эффективного осуществления Декларации 2002 года о поведении сторон в Восточном море (DOC) во всей ее полноте. Они были воодушевлены ходом переговоров по существу, направленных на скорейшее заключение эффективного и существенного Кодекса поведения в Восточном море (COC), соответствующего международному праву, включая UNCLOS 1982 года, в рамках взаимно согласованных сроков.



