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Совместное заявление Вьетнама и Шри-Ланки
Стороны обсудили и договорились о ключевых направлениях дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Было достигнуто согласие о продолжении укрепления политических связей посредством активизации визитов и контактов на высоком уровне, обменов делегациями между министерствами, ведомствами и местными органами власти по линии партий, правительств и парламентов обеих стран, а также содействия расширению связей между народами.
Лидеры обеих стран подчеркнули необходимость эффективной реализации существующих двусторонних механизмов сотрудничества. Стороны договорились придать приоритет проведению в 2025 году пятого раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел, третьего заседания Подкомиссии по торговле и четвёртого заседания Совместной комиссии по сотрудничеству в области экономики, науки и технологий между Вьетнамом и Шри-Ланкой.
Стороны подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в области обороны и безопасности; договорились пересмотреть и подписать новый Меморандум взаимопонимания в сфере оборонного сотрудничества, активизировать обмен оборонными делегациями, а также развивать научно-исследовательское сотрудничество в этой области через обмен визитами между Академией национальной обороны Вьетнама (NDA) и Университетом национальной обороны имени генерала Джона Котелавалы (Шри-Ланка). Стороны также договорились расширять сотрудничество в подготовке кадров, обмене разведывательной информацией и в борьбе с транснациональной преступностью, киберпреступностью, терроризмом, незаконной миграцией, а также обмениваться опытом участия в миротворческих миссиях. Кроме того, было достигнуто соглашение о содействии сотрудничеству в оборонной промышленности с целью повышения национального потенциала обеих стран.
В сфере безопасности стороны договорились активизировать сотрудничество между министерствами общественной безопасности двух стран.
Оба государства отметили, что торговля и инвестиции между Вьетнамом и Шри-Ланкой обладают значительным потенциалом. На фоне текущих изменений в мировой экономике стороны договорились укреплять экономическое сотрудничество, пересмотреть Соглашение о поощрении и защите инвестиций, а также Соглашение об избежании двойного налогообложения между Вьетнамом и Шри-Ланкой с целью создания более благоприятных условий для торговли и инвестирования между двумя странами.
Обе страны договорились о реализации практических мер по укреплению двусторонней торговли, таких как: содействие торговле, обмен информацией, стимулирование деловых связей между предприятиями посредством торговых миссий, бизнес-форумов, выставок и семинаров — с целью достижения объёма товарооборота в 1 млрд долларов в обозримом будущем. Обе стороны подтвердили намерение сотрудничать в выявлении и продвижении взаимовыгодных торговых инициатив, опираясь на конкурентные преимущества каждой из стран.
Лидеры двух государств также выразили согласие активизировать потоки инвестиций между Вьетнамом и Шри-Ланкой. Вьетнам выразил признательность за активное инвестиционное присутствие Шри-Ланки, подчеркнув, что по состоянию на 31 марта 2025 года во Вьетнаме реализуются 33 проекта с общим зарегистрированным капиталом, превышающим 43 млн долларов.
Лидеры двух стран подчеркнули важность развития авиационного сообщения между Вьетнамом и Шри-Ланкой, отметив, что прямые рейсы способствуют росту туризма. Стороны договорились поддержать национальные авиакомпании в открытии прямых рейсов и облегчении поездок. Стороны также обсудили возможность принятия мер по содействию развитию туризма, бизнеса, связей между людьми и обеспечению беспрепятственных поездок между двумя странами.
Лидеры обеих сторон признали большой потенциал сотрудничества в области сельского хозяйства. Учитывая значительный прогресс, достигнутый Вьетнамом в развитии сельского хозяйства, особенно в автоматизации, механизации, научных исследованиях и послеуборочной обработке, президент Диссанаяка предложил Вьетнаму обмениваться опытом и знаниями для поддержки правительства Шри-Ланки в модернизации отечественного сельского хозяйства.
Стороны признали сильные стороны друг друга в области ИИ, электронной торговли и цифровой трансформации, и обязались использовать новые технологии для устойчивого развития и улучшения предоставления общественных услуг. Обе стороны договорились усилить сотрудничество в области наращивания потенциала, обмена знаниями и передачи технологий.
Лидеры двух стран выразили удовлетворение тесным сотрудничеством и поддержкой друг друга на региональных и многосторонних форумах, а также согласились усилить координацию по вопросам, представляющим общие интересы стран глобального Юга.
Лидеры подтвердили важность коллективных действий в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН), подчеркнув необходимость доступного климатического финансирования, особенно для развивающихся стран, и отметив, что международные усилия, включая инновационные финансовые механизмы и выполнение обязательств развитых стран, необходимы для снижения глобального потепления и решения проблемы повышения уровня моря.
Шри-Ланка и Вьетнам подтвердили важность поддержания мира и свободы навигации, подчеркнув значимость соблюдения и уважения международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Президент Анура Кумара Диссанаяке подчеркнул, что продвижение сотрудничества с Юго-Восточной Азией и АСЕАН является основным принципом внешней политики Шри-Ланки. Вьетнам приветствовал эту политическую позицию и подчеркнул необходимость тесной координации и сотрудничества. В этом контексте обе стороны выразили удовлетворение активным участием Вьетнама и Шри-Ланки в Форуме регионального сотрудничества АСЕАН (АРФ), в качестве сопредседателей Межправительственной встречи по гуманитарной помощи на 2023-2026 годы. Вьетнам отметил интерес Шри-Ланки к статусу партнера по диалогу в АСЕАН.
Президент Анура Кумара Диссанаяке пригласил Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и Президента Вьетнама Лыонг Кыонга посетить Шри-Ланку в удобное время. Генеральный секретарь То Лам и Президент Лыонг Кыонг выразили признательность и с радостью приняли приглашение.