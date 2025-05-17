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Совместное заявление Вьетнама и Таиланда о повышении уровня двусторонних отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства
Обе страны договорились открыть новую главу во двусторонних отношениях в духе мира, стабильности и общего процветания на основе трёх ключевых направлений: Партнёрство ради устойчивого мира, Партнёрство ради устойчивого развития, Партнёрство ради устойчивого будущего.
Стороны договорились в срочном порядке разработать План действий по реализации всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и Таиланда на период 2025–2030 годов, основываясь на трёх ключевых опорах.
Первая опора – партнёрство во имя устойчивого мира. Обе стороны согласились углублять политическое, оборонное и безопасностное сотрудничество для обеспечения мира и стабильности в обеих странах и в регионе. В частности, стороны будут усиливать высокоуровневые контакты, включая организацию визита Короля и Королевы Таиланда во Вьетнам и визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Таиланд в подходящее время.
Также стороны укрепят механизмы двустороннего сотрудничества, особенно механизм Совместного заседания Кабинетов министров и Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству, будут регулярно организовывать ежегодные встречи премьер-министров в двустороннем и многостороннем форматах, рассматривать возможность повышения уровня диалогов по вопросам оборонной политики и по борьбе с преступностью и безопасности до уровня министров.
Обе стороны договорились расширить сотрудничество в области морской безопасности, оборонной промышленности, логистики, военной медицины, спасательных операций, управления границами, обменов между родами войск; подтвердили обязательство укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью, особенно с наркоторговлей, торговлей людьми и киберпреступностью; вновь подтвердили взаимное обязательство не допускать использования территории одной страны для действий против другой.
Стороны договорились укреплять координацию и обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, подчёркивая важность сплочённости, устойчивости и единства в многообразии АСЕАН, усиливая центральную роль АСЕАН и обеспечивая мир, стабильность, безопасность, свободу судоходства в Восточном море на основе международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), содействуя скорейшему принятию эффективного, субстантивного Кодекса поведения (COC), соответствующего международному праву.
Вторая опора – партнёрство во имя устойчивого развития. Стороны договорились углубить экономическую связь в рамках трёх направлений: интеграция цепочек поставок; связь между предприятиями и провинциями двух стран; объединение стратегий устойчивого роста и зелёного развития.
Третья ключевая опора – партнёрство во имя устойчивого будущего. Обе стороны признали, что инвестиции в молодёжь, образование, культурный и народный обмен – это инвестиции в устойчивое и прочное будущее двух народов.
Стороны обязались создавать благоприятные условия для граждан обеих стран, проживающих, работающих и обучающихся на территории другой стороны, включая вьетнамское сообщество в Таиланде.
Также стороны договорились вскоре провести заседание Совместной комиссии по торговле между Вьетнамом и Таиландом, создать благоприятные условия для сотрудничества предприятий, инвестиций и бизнеса, усилить транспортную связь между двумя странами по воздуху, суше и морю, в том числе открыть прямые авиарейсы из Вьетнама в северо-восточный Таиланд, активизировать туризм между двумя странами, особенно между Вьетнамом и северо-восточным Таиландом, а также морской туристический маршрут Сингапур – Вьетнам – Таиланд.
Стороны договорились расширять сотрудничество в области образования, повышения качества человеческих ресурсов, в том числе распространения модели сотрудничества между Университетом Кхонкэн и Университетом FPT в подготовке кадров в области полупроводниковых технологий. Особенно стороны согласились усилить сотрудничество в субрегионе Меконга и в рамках АСЕАН, укрепляя центральную роль АСЕАН в содействии миру в Мьянме…