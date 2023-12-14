НОВОСТИ
Совместное заявление Вьетнама и Китая
Совместное заявление было опубликовано по случаю государственного визита Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина во Вьетнам.
В совместном заявлении говорится, что по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонга, Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершил государственный визит во Вьетнам с 12 по 13 декабря 2023 года.
В ходе визита Генерального секретаря ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, Президентом Во Ван Тхыонгом, встречи с премьер-министром Фам Минь Тьинем и Председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.
Обе стороны считают, что Вьетнам и Китай являются хорошими соседями, хорошими друзьями, хорошими товарищами, хорошими партнерами, а также социалистическими странами, странами-единомышленницами, возглавляемыми Коммунистической партией, одним и тем же политическим режимом, идеалом взаимных убеждений, с единым путём развития, и разделяют общее будущее, желая сделать народ счастливым, а страну богатой, стремясь к благородному делу мира и прогрессу человечества.
Чтобы унаследовать и продвигать традицию дружбы, продолжать углублять и укреплять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество между Вьетнамом и Китаем, обе стороны договорились, что строительство вьетнамско-китайского сообщества, разделяющего будущее Вьетнам-Китай имеет стратегическое значение, поэтому необходимо прилагать усилия для счастья народов двух стран, во имя мира и прогресса человечества.
Обе стороны согласились с тем, что развитие отношений между странами должно соблюдать Устав Организации Объединенных Наций, международное право и основные нормы международных отношений, основываться на взаимном уважении, равенстве, взаимной выгоде, взаимовыгодном сотрудничестве, уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга, настойчивости в разрешении разногласий мирными средствами.
Обе стороны договорились вывести вьетнамско-китайские отношения на новый этап с более высоким политическим доверием, более предметным сотрудничеством в области обороны и безопасности, а также более глубоким практическим сотрудничеством, более прочными социальными основами, тесной многосторонней координацией, лучшим контролем и разрешением разногласий, а также совместным содействием развитию мирового социалистического дела, вносящим позитивный вклад в дело мира и прогресса человечества.
Китайская сторона подчеркнула последовательную политику дружбы с Вьетнамом, рассматривая Вьетнам в качестве приоритета в своей дипломатической политике с соседними странами. Вьетнамская сторона подтвердила, что вьетнамско-китайские отношения являются главным приоритетом в независимой, самостоятельной, многосторонней и диверсифицированной внешней политике Вьетнама. Это стратегический выбор обеих сторон.
В целях дальнейшего углубления и укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства в области сотрудничества, решительного содействия созданию Сообщества, разделяющего будущее Вьетнама и Китая, обе стороны договорились содействовать общей координирующей роли Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству Вьетнама - Китая, активно продвигая сотрудничество в ближайшее время.
Соответственно, обе стороны договорились укреплять стратегические обмены, относиться друг к другу на равных, уважать друг друга и еще больше укреплять политическое доверие.
Дальнейшее укрепление тесных обменов между высшими руководителями двух партий, двух стран будет происходить посредством таких форм, как двусторонние визиты, направление специальных посланников, горячие линии, переписка, ежегодные встречи и контакты на многосторонних форумах, своевременный стратегический обмен мнениями по важным вопросам двусторонних отношений и региональной и международной ситуации, представляющим взаимный интерес, ориентацию и стратегическое руководство для стабильного и здорового развития двусторонних отношений двух паритий, стран в новый период.
Сотрудничество в области обороны и безопасности является одним из столпов вьетнамско-китайских отношений, которое играет важную роль в укреплении стратегического доверия между двумя партиями, двумя странами.
Чтобы защитить безопасность своей страны, внести вклад в поддержание мира, безопасность и стабильность региона и всего мира, обе стороны договорились укреплять механизмы сотрудничества в области обороны, полиции, безопасности, Верховного суда, Высшей прокуратуры, исследовать и разработать механизмы обмена между соответствующими судебными органами двух стран, а также содействовать сотрудничеству между двумя странами.
В экономическом секторе, c целью взаимовыгодного сотрудничества, что служит развитию двух стран, способствовать восстановлению мировой и региональной экономики в целом и устойчивому росту, чтобы обе стороны смогли укрепить соответствующие механизмы сотрудничества в областях инфраструктуры, инвестиций, сельского хозяйства, денежно-кредитной политики.
Обе стороны также согласились содействовать развитию стратегических связей между двумя странами, хорошо реализуя «План сотрудничества, соединяющий рамку «Два коридора, один пояс» с инициативой «Пояс и путь» между Правительством Социалистической Республики Вьетнам и Правительством Китайской Народной Республики.
Обе стороны договорились хорошо реализовать зону торгово-экономического сотрудничества, в которой внимание уделяется укреплению инвестиционного сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика, цифровая экономика, зеленое развитие. Страны договорились принять практические меры по расширению регулирования двусторонней торговли сбалансированным и устойчивым образом; повысить роли Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP), Зоны свободной торговли АСЕАН - Китай; укрепить сотрудничество на таких платформах, как Китайская международная ярмарка импорта (CIIE) и выставка АСЕАН – Китай.
Кроме того, Вьетнам и Китай также будут активно продвигать сотрудничество в области сельскохозяйственного машиностроения и обмена сельскохозяйственной политикой, исследований и реализации сотрудничества в таких областях, как низкоуглеродное сельское хозяйство, цифровое сельское хозяйство, зеленое сельское хозяйство, охрана земель и водных ресурсов, продвижение экологически чистых продуктов, низкие выбросы углерода, устойчивое развитие; укреплять обмен и координировать политику по обеспечению продовольственной безопасности.
Обе стороны подтвердили соблюдение Устава Организации Объединенных Наций и международного права, уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга, равенство, взаимную выгоду, усилия во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития.
Обе стороны договорились укреплять сотрудничество в международных и региональных институтах и механизмах, таких как Организация Объединенных Наций, форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Евразийская конференция (АСЕМ), поддерживая друг друга за свою кандидатуру в в международных организациях; а также поддерживать АСЕАН в сохранении центральной роли в Азиатско-Тихоокеанской региональной структуре.
Таким образом Китай поддерживает АСЕАН в создании Сообщества АСЕАН, основанного на солидарности, единстве, самообеспеченности и развитии.
Кроме того, две страны договорились продолжать соблюдать важное общее понимание между высшими руководителями двух партий, двух стран; активно искать основные, долгосрочные решения, приемлемые для обеих сторон, в соответствии с «соглашением об основополагающих принципах урегулирования проблемы на море между Вьетнамом-Китаем», международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
Обе стороны согласились с тем, что государственный визит во Вьетнам Генерального секретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина увенчался успехом, став важной вехой в истории двусторонних отношений, внеся значительный вклад в укрепление традиционной вьетнамско-китайской дружбы, укрепление вьетнамско-китайских отношений в новый период, содействие миру, стабильности и развитию региона и мира.