Совместное заявление Вьетнама и Брунея

По приглашению Президента государства Вьетнама Лыонг Кыонга Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах Муиззаддин Ваддаула совершил государственный визит во Вьетнам с 30 ноября по 2 декабря 2025 года. В ходе пребывания Султан был торжественно принят, провёл переговоры с Президентом государства Лыонг Кыонгом и нанес протокольные визиты Генеральному секретарю То Ламу, Премьер-министру Фам Минь Тьиню и Председателю Национального собрания Чан Тхань Маню.



Руководители двух стран высоко оценили позитивный прогресс в двусторонних отношениях после их повышения до уровня Всеобъемлющего партнёрства в 2019 году, а также подчеркнули важность Плана действий на период 2023–2027 годов. Стороны вновь подтвердили приверженность укреплению сотрудничества во всех сферах — от политики, обороны и безопасности до экономики, энергетики, образования, культуры, гуманитарных обменов и координации в рамках многосторонних механизмов.



Стороны договорились поддерживать обмены делегациями высокого уровня и различные каналы контактов между государственными органами, правительствами, Национальными собраниями и местными властями; отметили эффективность работы Совместного комитета по двустороннему сотрудничеству. В области обороны и безопасности руководители двух стран положительно оценили реализацию меморандумов о сотрудничестве в сфере обороны и военно-морских сил; подчеркнули важность развития взаимодействия в области морской безопасности, кибербезопасности, борьбы с терроризмом, обмена информацией и координации на площадках оборонного сотрудничества АСЕАН. Обе стороны подтвердили необходимость соблюдения норм международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).



В экономической сфере стороны с удовлетворением отметили достижение целевого уровня двусторонней торговли в 500 млн долларов США досрочно и выразили стремление удвоить объём взаимной торговли к 2035 году; договорились активизировать сотрудничество в области сельского хозяйства, рыбного хозяйства, инвестиций, цифровой экономики, зелёной экономики и развития халяль-индустрии.



Вьетнам приветствует инвестиции из Брунея, а Бруней поддерживает расширение деятельности вьетнамских предприятий в соответствии с приоритетами «Вавасан 2035». Стороны договорились укреплять взаимодействие в борьбе с ННН-промыслом и расширять сотрудничество в проектах по добыче нефти и газа и по энергопереходу.



Руководители двух стран также подтвердили намерение активизировать гуманитарные обмены, сотрудничество в сфере образования, культуры, спорта и туризма, а также рассмотреть возможность расширения авиационного сообщения. Стороны выразили поддержку тесной координации на международных форумах, включая АСЕАН, ООН, АТЭС и Движение неприсоединения; подчеркнули важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и пролётов над Восточным морем; выступили за полное выполнение Декларации 2002 года по поведению сторон (DOC) и скорейшее принятие эффективного и содержательного Кодекса поведения (COC).



В ходе визита стороны подписали три документа: Меморандум о сотрудничестве в морской сфере; Меморандум об использовании «горячей линии» в борьбе с ННН-промыслом; Меморандум о сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства. Стороны высоко оценили результаты переговоров и выразили стремление продолжать продвижение двусторонних отношений. Султан Брунея поблагодарил за тёплый приём и пригласил руководителей Вьетнама посетить Бруней в удобное время.