НОВОСТИ
Совместная пресс-конференция Фам Минь Тьиня и Олафа Шольца
По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, обе стороны договорились увеличить обмен делегациями на всех уровнях, особенно высокого уровня, по всем каналам Партии, государства, правительства и Национального собрания, способствуя более сильному межличному обмену, эффективно осуществляя работу механизмов двустороннего сотрудничества.
Торговля-инвестиции продолжают оставаться важной движущей силой отношений двух стран. Обе стороны договорились продолжать в полной мере использовать Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), Вьетнам попросил Германию в скором порядке ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), чтобы создать условия для дальнейшего развития экономических отношений.
«Я также предложил, чтобы правительство Германии поощряло немецкие предприятия инвестировать во Вьетнаме в сильные области Германии, такие как цифровая трансформация, «зеленая трансформация», возобновляемые источники энергии, стратегическая инфраструктура, обрабатывающая промышленность. Кроме того, мы также надеемся, что Германия в ближайшее время подтолкнет Европейскую комиссию к снятию желтой карточки в отношении ННН морепродуктов из Вьетнама, принимая во внимание усилия Вьетнама в прошлом по серьезному, полному выполнению рекомендаций ЕС по стандартам ННН в отношении устойчивого развития рыболовства», — заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Глава вьетнамского правительства также сообщил, что стороны договорились расширять сотрудничество для совместного реагирования на глобальные проблемы. Что касается реагирования на изменение климата, обе стороны договорились активизировать сотрудничество в области развития возобновляемых источников энергии, поддерживая районы, уязвимые к изменению климата, такие как дельта реки Меконг, согласовать с «Большой семеркой», чтобы стороны в ближайшее время согласовали политическую декларацию о механизме партнерства в сфере равноправного энергетического перехода (JETP) на основе обеспечения гармонии интересов. Что касается продовольственной безопасности, стороны договорились активизировать сотрудничество, чтобы способствовать устранению перебоев с поставками и реагированию на глобальную продовольственную безопасность.
Что касается сотрудничества в целях развития, Вьетнам поблагодарил Германию за ее поддержку в социально-экономическом преобразовании и развитии Вьетнама, и попросил Германию продолжать выделять ОПР и льготные кредиты, поддерживая Вьетнама в развитии инфраструктуры, преобразовании модели роста, продвижении инноваций, профессиональном обучении, развитии возобновляемых источников энергии и здравоохранении.
Стороны договорились расширить сотрудничество в сфере профессионального обучения и трудовой миграции, а в ближайшее время провести переговоры и подписать Соглашение о качественном профессиональном обучении и Соглашение о сотрудничестве в области квалифицированной трудовой миграции, обороны – безопасности, науки - технологии, здравоохранения, культуры, правосудия - права... на основе соответствия потенциалов и интересов двух сторон. Наряду с этим, продолжают тесно координировать и поддерживать друг друга в региональных и международных организациях, таких как АСЕАН-ЕС, АСЕМ, ООН..., подтверждая важность обеспечения мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и пролета над Восточным морем, урегулирование споров мирными средствами на основе международного права, особенно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) в 1982 году.
Со своей стороны канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Германия и Вьетнам поддерживают отношения сотрудничества на протяжении десятилетий. В Германии проживает более 180.000 вьетнамцев и немцев вьетнамского происхождения.
Две страны установили стратегическое партнерство более 10 лет, и каждые два года стороны согласовывают стратегический план действий. Две страны также реализуют важные проекты, такие как Вьетнамско-немецкий университет во Вьетнаме, новая линия метро в Ханое и ряд других запланированных проектов с участием Германии.
Олаф Шольц заявил, что две страны тесно координируют свои действия в области профессионального обучения и обмена профессиональными человеческими ресурсами. В настоящее время агентства по труду двух стран достигли договоренности о сотрудничестве в этой области.
Говоря о другом содержании сотрудничества, таком как защита окружающей среды и энергетический переход, Олаф Шольц заявил, что Вьетнам является одной из стран, которые очень сильно пострадали от изменения климата. Германия желает поддержать Вьетнам в достижении его цели по сокращению чистых выбросов CO2. Программы энергодиалога между Вьетнамом и Германией стартовали в 2022 году, создали основы для обмена возможностями и вызовами.
Кроме того, канцлер Германии заявила, что Германия также поддерживает Вьетнам в деятельности АСЕАН, тем самым способствуя дальнейшему развитию сотрудничества между Германией и АСЕАН, выразил надежду на проведение первого саммита ЕС-АСЕАН в Брюсселе (Бельгия) в декабре 2022 года.