НОВОСТИ
Совместная комплексная тренировка парада в честь Национального дня на площади Бадинь
В проверке и контроле тренировки приняли участие члены Политбюро: Секретарь ЦК партии, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Нгуен Чонг Нгиа; генерал армии Фан Ван Зянг, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр национальной обороны. Также присутствовал генерал армии Нгуен Тан Кыонг, член ЦК партии, член Постоянного комитета Центральной военной комиссии, начальник Генерального штаба Народной армии Вьетнама, заместитель министра национальной обороны; представители Министерства общественной безопасности и ряда центральных ведомств.
Совместная комплексная тренировка на площади Бадинь состояла из двух частей: проведение церемониальных мероприятий партии и государства, а также парад и шествие.
В параде и шествии принимали участие почти 16 000 военнослужащих армии и полиции вместе с системой вооружений и военной техники армии. Среди них - множество современных образцов, разработанных и произведённых вьетнамской оборонной промышленностью, в том числе: ракетный комплекс «Чыонгшон», боевая машина пехоты XCB-01, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), радиолокационные станции. Кроме того, в параде участвовали специальные автомобильные подразделения полиции.
Для подготовки к этой знаменательной дате Министерство национальной обороны Вьетнама пригласило ряд стран направить свои подразделения для участия в параде. В совместной тренировке приняли участие три иностранных воинских подразделения: военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации, Народной армии Лаоса и Королевской армии Камбоджи.
Парад и шествие по случаю 80-летия Августовской революции и Национального дня состоятся 2 сентября на площади Бадинь с участием всех сил: пеших колонн, механизированных подразделений, авиации и флота. Пешая колонна парада насчитывает около 16 000 человек, включая пешие и стоячие ряды, а также колонны военной и специальной техники армии и полиции.
Кроме того, в мероприятии примут участие массовые колонны, представляющие 54 народности страны, объединения ветеранов и различные слои населения.