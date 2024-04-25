Совместная комиссия между Вьетнамом и Индонезией по двустороннему сотрудничеству провела пятое заседание

Министр Буй Тхань Шон поздравил Индонезию с успешным проведением всеобщих выборов в начале этого года и выразил уверенность, что Индонезия продолжит процветать, повысит свои позиции на международной арене и станет развитой страной к 2045 году - 100-летию со дня основания.



Министр Ретно Марсуди, в свою очередь, подтвердила, что Индонезия всегда ценит и желает дальнейшего укрепления стратегического партнерства с Вьетнамом. Она высоко оценила успешную организацию Вьетнамом Форума будущего АСЕАН, который внес значительный вклад в продвижение строительства сильного и самодостаточного сообщества АСЕАН, сохраняя его центральную и передовую роль в решении региональных проблем.

Министры договорились и далее содействовать обменам и встречам на всех уровнях, эффективно поддерживать существующие механизмы сотрудничества, ускорить завершение плана действий на период 2024-2028 годов, способствуя укреплению политического доверия и углублению двустороннего сотрудничества в различных областях, чтобы поднять двусторонние отношения на новую высоту.

В настоящее время Индонезия является третьим по величине торговым партнером Вьетнама, а Вьетнам - четвертым по величине торговым партнером Индонезии в АСЕАН. В 2023 году объем двусторонней торговли достиг 14 миллиардов долларов США, а в первом квартале 2024 года достиг 3,6 миллиарда долларов США, увеличиваясь на 20 % в год.

Чтобы к 2028 году объем двусторонней торговли достиг 18 миллиардов долларов США и стал более сбалансированным, обе стороны обязались способствовать скорейшей организации заседания Совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, проводить мероприятия по развитию торговли и помогать компаниям выходить на рынки друг друга.

Министр Ретно Марсуди подчеркнула, что индонезийские предприятия все больше заинтересованы в расширении своих инвестиций во Вьетнам. В ответ Министр Буй Тхань Шон предложил обеим сторонам создать благоприятные условия для расширения и диверсификации инвестиций, особенно в новых и перспективных областях, таких как зеленая экономика, циркулярная экономика, возобновляемые источники энергии, полупроводниковая промышленность, цифровая экономика, электромобили и сотрудничество в области халяль.

Обе стороны пообещали укреплять сотрудничество в области национальной обороны и безопасности, борьбы с трансграничными преступлениями, включая киберпреступления и торговлю людьми. Они также призвали развивать воздушное сообщение и расширять сотрудничество в сельском хозяйстве, аквакультуре, образовании, туризме и обмена между людьми.

В отношении глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая Восточное море и Мьянму, они пообещали продолжать оказывать взаимную поддержку в многосторонних и региональных организациях и форумах, таких как ООН, АСЕАН, и в рамках субрегионального сотрудничества.

Стороны договорились поддерживать солидарность АСЕАН и согласованные принципы по вопросу Восточного моря для обеспечения регионального мира, стабильности и процветания на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

Они также обязались активизировать полное и эффективное осуществление Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и активно добиваться скорейшего заключения существенного и эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC), соответствующего нормам международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

Шестое совещание такого рода планируется провести в Индонезии в 2026 году.