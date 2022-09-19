Совещание AEM-54: Продвижение сотрудничества между АСЕАН и партнерами

Министр торговли Камбоджи Пан Сорасак, председатель AEM-54, председательствует на консультативном совещании министров экономики АСЕАН-ЕС. Фото: ВИА

В рамках 54-го совещания Министров экономики АСЕАН (AEM-54) и сопутствующих мероприятий, проходящих в провинции Сиемреап (Камбоджа), 18 сентября состоялись консультативные совещания между министрами экономики 10 стран-членов АСЕАН и партнерами включая США, ЕС, Японию, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию.

На консультативном совещании министров экономики АСЕАН-США, Вьетнам поддерживает и вносит активный вклад в реализацию инициатив, согласованных АСЕАН и США, призвал США к более тесному сотрудничеству в областях, где АСЕАН и США имеют потенциал, таких как энергетический переход, цифровая трансформация.

На совещании также были приняты Рамочное соглашение о торговле и инвестициях между АСЕАН и США (TIFA) и Инициатива о торговом сотрудничестве в расширенном формате (E3) на период 2022-2023 гг.

На консультативном совещании министров экономики АСЕАН-ЕС стороны обсудили возможность осуществления сотрудничества в таких взаимовыгодных областях, как объединение цепочек поставок, электронная коммерция, экологически чистые технологии и услуги.

На консультативном совещании министров экономики АСЕАН-Япония были обсуждены новые предложения Японии на 2023 год, такие как План действий по созданию будущей модели и План действий по экономическому партнерству АСЕАН-Япония, а также Видение экономического сотрудничества АСЕАН и Японии.

На консультативном совещании министров экономики АСЕАН-Австралия-Новая Зеландия стороны обсудили переговоры вокруг обновления Соглашения о свободной торговле между АСЕАН, Австралией и Новой Зеландией (AANZFTA), что способствует созданию добавленной стоимости для торговых, инвестиционных и деловых отношений между сторонами.

В рамках AEM-54 также состоялись встречи между министрами экономики стран АСЕАН и Деловыми советами АСЕАН-Япония, АСЕАН-ЕС, АСЕАН-Великобритания, АСЕАН-США, АСЕАН-Новая Зеландия.

Повестка дня AEM-54 и сопутствующих мероприятий, проходящих с 11 по 18 сентября, направлена на обсуждение роста в регионе, восстановления экономики в постпандемический период и торговых связей с ведущими экономиками.



