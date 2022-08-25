Совещание по юридическим вопросам провинций Вьетнама и Лаоса, имеющих общие линии границ

Министерства юстиции Вьетнама и Лаоса будут совместно решать вопрос приема в лаосское гражданство свободных вьетнамских эмигрантов, желающих стать гражданами Лаоса.

24 августа в Нгеане Министерство юстиции Вьетнама совместно с Министерством юстиции Лаоса провело 5-е расширенное юридическое совещание провинций Вьетнама и Лаоса, имеющих общие границы.

В совещании приняли участие 100 руководящих работников подразделений министерств двух стран, представителей департаментов юстиции и региональных служб судебных приставов 10 провинций Вьетнама и 10 провинций Лаоса с общими границаим, а также руководителей департаментов юстиций некоторых провинций, имеющих побратимские отношения с лаосскими провинциями.

Выступая на совещании, министр юстиции Вьетнама Ле Тхань Лонг подчеркнул, что данное событие направлено на оценку результатов деятельности 4-го совещания, а также выработку предложений по совершенствованию механизмов взаимодействия между двумя министерствами и региональными юридическими ведомствами, чтобы защищать законные права и интересы жителей пограничных районов.

Участники совещания заслушали 6 докладов, давших относительно целостную картину юридического сотрудничества между двумя странами. Были подытожены работы по контролю и приему в гражданство в пограничных провинциях после окончания действия договоренности между двумя правительствами о свободной миграции и гражданских браках в пограничных зонах. Была дана оценка работам по популяризации и юридической поддержке жителей Вьетнама и Лаоса в пограничных регионах, образовательному сотрудничеству и подготовке кадров для юридической отрасли Лаоса, а также исполнению судебных решений в пограничных регионах между двумя странами.