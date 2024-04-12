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Совещание наметило курс по устойчивой морской экономике

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха провел первое заседание Национального руководящего комитета по реализации Стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года. В виртуальной и очной встрече приняли участие офциальных лиц из 28 прибрежных провинций городов центрального подчинения.

Выступая на мероприятии, заместитель премьер-министра Ха подчеркнул необходимость разработки набора показателей для оценки того, что представляет собой сильное и устойчивое морское государство, где морские экономические сектора конкурентоспособны, а также происходят изменения в осведомленности и политике, связанной с инвестициями, финансами, окружающей средой и распределением ресурсов.

Комитету было предложено в срочном порядке завершить разработку национального морского пространственного плана и генерального плана по устойчивой эксплуатации и использованию прибрежных ресурсов. Кроме того, крайне важно разработать показателей для оценки программ, проектов и задач, изложенных в стратегии.

Министр природных ресурсов и окружающей среды Данг Куок Кхань сообщил о положительных изменениях, произошедших с момента начала реализации стратегии пять лет назад. Валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) прибрежных провинций достиг 4 786 трлн донгов (199,4 млн долларов США) в 2022 году, что составляет 49,8% от ВВП страны.

В настоящее время в стране насчитывается 110 морских портов с общей пропускной способностью более 328,6 млн тонн. В утвержденный генеральный план включены 19 прибрежных экономических зон, в которых реализуются 553 проекта с иностранными инвестициями на сумму 54,36 млрд долларов США и 1604 отечественных проекта на сумму 1,37 квадриллиона донгов (57 млрд долларов США).

Заместитель председателя Народного комитета провинции Куангнинь Нгуен Суан Кыонг предложил шире и тщательнее оценить задачи, связанные с созданием морской экономической структуры.

Между тем, заместитель председателя Народного комитета муниципалитета Дананг Хо Ки Минь признал трудности в обеспечении качества исходных данных для реализации морских экономических проектов, соответствующих местному потенциалу и преимуществам, например, в энергетическом и логистическом секторах.

ИЖВ/ВИА

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