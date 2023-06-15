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Совет Безопасности проводит открытую дискуссию на тему «Изменение климата, мир и безопасность»

По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Нью-Йорке, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 13 июня провел открытое дискуссионное заседание на тему «Изменение климата, мир и безопасность» под председательством г-на министра по вопросам изменения климата и окружающей среды. Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – председатель Совета Безопасности ООН в июне 2023 года. На встрече присутствовали и выступили заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам поддержания мира, руководители ряда профильных международных организаций, а также официальные лица и представители почти 80 государств-членов ООН. На встрече спикеры и представители стран оценили изменение климата как один из факторов, оказывающих все большее влияние на международный мир и безопасность. До 9 из 16 стран, наиболее уязвимых к изменению климата, сталкиваются с конфликтами и требуют присутствия миротворческих или специальных политических миссий ООН. Что касается решений, многие отметили необходимость дальнейшего повышения роли Совета Безопасности, а также укрепления потенциала миссий ООН для повышения эффективности оценки рисков безопасности, вызванных изменением климата, построить мир.

Выступая на дискуссионной сессии, посол Данг Хоанг Жанг, глава Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций, оценил изменение климата как многоаспектную проблему, влияющую на окружающую среду, экономику и общество, как растущую угрозу миру и безопасности в глобальном уровне. Изменение климата может усугубить напряженность в районах конфликта, способствовать развитию терроризма и повлиять на жизнь и средства к существованию людей, особенно женщин и детей, вызывая нехватку продовольствия и воды, и даже может привести к международным конфликтам из-за конкуренции за дефицитные ресурсы. Ресурсы.

Представитель Вьетнама подтвердил, что Совет Безопасности ООН, на который возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности, должен продолжать продвигать повестку дня в области изменения климата. Прежде всего, Совет Безопасности должен применять целостный подход к устранению причин конфликта, уравновешивать традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности, внедрять анализ рисков изменения климата в функции миротворческих миссий и специальных политических миссий. Кроме того, Совет Безопасности должен поддерживать и тесно координировать свои действия с соответствующими механизмами, такими как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижское соглашение, а также укреплять сотрудничество с национальными и региональными инициативами по изменению климата, чтобы более адекватно и эффективно реагировать на возникающие проблемы и ситуации.

Посол Данг Хоанг Жанг повторил рекомендацию, сделанную Вьетнамом в Совете Безопасности, о создании всеобъемлющей системы базы данных о многомерных последствиях изменения климата и повышения уровня моря для поддержки усилий по адаптации. Посол подчеркнул твердые обязательства Вьетнама, взятые на КС-26, и подтвердил, что он будет продолжать поддерживать и активно участвовать в дискуссиях и инициативах, связанных с изменением климата, включая Саммит ООН по климатическим амбициям и КС-28 в ОАЭ в этом году.

ВИА/ИЖВ

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