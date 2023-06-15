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Совет Безопасности проводит открытую дискуссию на тему «Изменение климата, мир и безопасность»
Выступая на дискуссионной сессии, посол Данг Хоанг Жанг, глава Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций, оценил изменение климата как многоаспектную проблему, влияющую на окружающую среду, экономику и общество, как растущую угрозу миру и безопасности в глобальном уровне. Изменение климата может усугубить напряженность в районах конфликта, способствовать развитию терроризма и повлиять на жизнь и средства к существованию людей, особенно женщин и детей, вызывая нехватку продовольствия и воды, и даже может привести к международным конфликтам из-за конкуренции за дефицитные ресурсы. Ресурсы.
Представитель Вьетнама подтвердил, что Совет Безопасности ООН, на который возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности, должен продолжать продвигать повестку дня в области изменения климата. Прежде всего, Совет Безопасности должен применять целостный подход к устранению причин конфликта, уравновешивать традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности, внедрять анализ рисков изменения климата в функции миротворческих миссий и специальных политических миссий. Кроме того, Совет Безопасности должен поддерживать и тесно координировать свои действия с соответствующими механизмами, такими как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижское соглашение, а также укреплять сотрудничество с национальными и региональными инициативами по изменению климата, чтобы более адекватно и эффективно реагировать на возникающие проблемы и ситуации.
Посол Данг Хоанг Жанг повторил рекомендацию, сделанную Вьетнамом в Совете Безопасности, о создании всеобъемлющей системы базы данных о многомерных последствиях изменения климата и повышения уровня моря для поддержки усилий по адаптации. Посол подчеркнул твердые обязательства Вьетнама, взятые на КС-26, и подтвердил, что он будет продолжать поддерживать и активно участвовать в дискуссиях и инициативах, связанных с изменением климата, включая Саммит ООН по климатическим амбициям и КС-28 в ОАЭ в этом году.