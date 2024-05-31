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Совет Безопасности ООН провел заседание по кризису в Мьянме
В своем выступлении советник-посланник Нгуен Хоанг Нгуен, заместитель постоянного представителя Вьетнама при ООН, подчеркнул, что все решения по урегулированию ситуации в Мьянме должны обеспечивать уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности страны и права на самоопределение народа Мьянмы. Главным приоритетом в настоящее время является побуждение всех заинтересованных сторон к общенациональному прекращению огня и предотвращению гуманитарных катастроф.
По его словам, консенсус из пяти пунктов остается самой основной и подходящей основой для решения проблемы Мьянмы, при этом АСЕАН продолжает играть центральную роль наряду с усилиями каждого члена, включая Вьетнам.
ООН должна поддерживать АСЕАН в этом процессе, способствуя созданию условий, благоприятных для достижения устойчивого мира в Мьянме, добавил он.
По этому случаю вьетнамская сторона приветствовала назначение Джули Бишоп специальным посланником Генерального секретаря ООН по Мьянме.
Нгуен Хоанг Нгуен выразил надежду, что Джули Бишоп будет тесно сотрудничать со специальным посланником председателя АСЕАН, чтобы способствовать диалогу, взаимопониманию и в конечном итоге разрешению нынешнего кризиса в Мьянме.