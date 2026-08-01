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Совершенствование институциональной базы как основа для ускорения всесторонней цифровой трансформации
Одним из ключевых событий стало принятие нормативных документов, регламентирующих реализацию Закона о цифровой трансформации, что позволило сформировать единое правовое поле в данной сфере. Кроме того, правительство утвердило Национальную стратегию цифровой трансформации на 2026–2030 годы с видением до 2045 года, направленную на превращение цифровой трансформации в один из главных факторов экономического роста, совершенствования государственного управления и социального развития.
Впервые во Вьетнаме также была принята Национальная архитектура цифровой трансформации, определяющая общую модель создания, развития и функционирования цифрового государства во всей политической системе. Ещё одним важным шагом стало опубликование перечня из 79 национальных совместно используемых цифровых платформ, призванных обеспечить взаимосвязанность данных и избежать дублирования инвестиций. В него вошли Национальный портал государственных услуг, платформа цифровой идентификации VNeID, Национальная платформа обмена данными, Национальный портал данных, национальная блокчейн-платформа и Национальный виртуальный помощник.
Министерство также утвердило систему критериев оценки готовности административных процедур к внедрению в централизованной информационной системе обработки административных процедур. Эти критерии направлены на стандартизацию административных процедур до их интеграции в централизованную платформу и охватывают стандартизацию процессов, управление данными, цифровизацию документов, совместимость данных, онлайн-платежи, цифровые подписи, электронную выдачу результатов и обеспечение информационной безопасности. Данная система создаёт важную основу для предоставления государственных услуг полностью в электронном формате, ориентированном на потребности граждан и бизнеса.
По словам Ле Ань Туана, перечисленные меры создают более прочную основу для ускоренного развития цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества на уровне министерств, отраслей и местных органов власти.
Правительство также запустило 100-дневный план действий, рассчитанный на период с 11 июля по 30 ноября, направленный на устранение ключевых препятствий, замедляющих цифровую трансформацию. План предусматривает совершенствование координации между министерствами и местными органами власти, ускорение реализации проектов, выполнение которых задерживается, а также расширение обмена данными между государственными информационными системами.
Заместитель министра науки и технологий Буй Хоанг Фыонг заявил, что в ближайшие месяцы министерство сосредоточит усилия на реализации данного плана с целью устранения основных узких мест и обеспечения того, чтобы цифровая трансформация приносила ещё более ощутимые практические результаты гражданам, бизнесу и системе государственного управления