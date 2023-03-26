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Собраны плавучие буи из пенопласта в заливе Халонг

Правление залива Халонг в северной провинции Куангнинь проводит кампанию по сбору буев из пенополистирола, оставленных незаконными рыбными фермами Правление залива Халонг в северной провинции Куангнинь проводит кампанию по сбору буев из пенополистирола, оставленных незаконными рыбными фермами, чтобы избежать загрязнения окружающей среды в объекте Всемирного наследия, признанном ЮНЕСКО.

Кампания, проходящая с 24 по 26 марта, мобилизует 20 судов и 100 человек, которые собирают и вывозят буи из пенопласта.

Буйки из пенополистирола разного размера были оставлены незаконными рыбоводческими хозяйствами, которые были вынуждены убрать с воды. Они серьезно повлияли на движение судов и окружающую среду вокруг популярного туристического объекта.

24 и 25 мая из залива вывезли большое количество пенопластовых буев, а также другие виды мусора.

Расположенный на северо-востоке Вьетнама залив привлекает посетителей со всего мира, так как здесь находится более 1.600 островков, покрытых тропическими деревьями. Большинство островов необитаемы и не затронуты человеком.

Согласно канадскому туристическому изданию The Travel, в 2022 году залив Халонг был назван одним из самых красивых мест в мире, который стоит добавить в список желаний любого путешественника.

ИЖВ/ВИА

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