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НОВОСТИ

Соболезнования в связи с обрушением моста в Индии, в результате которого погибло много людей

31 октября президент Вьетнама Нгуен Суан Фук выразил соболезнования президенту Драупади Мурму в связи с обрушением вантового моста в штате Гураджат, Индия, 30 октября, в результате которого погибло множество людей.
  Спасатели поискали пострадавших и спасали застрявших людей на месте обрушения моста. Фото: АФП/ВИА  
В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил соболезнования премьер-министру Нарендре Моди.

Ранее индийская полиция сообщила, что число погибших в результате обрушения вантового моста через реку Маччу в городе Морби в западном индийском штате Гуджарат, увеличилось до 132, при этом более 130 человек были спасены.

Вечером 30 октября, трос вантового моста был сломан, когда около 500 человек, включая женщин и детей, одновременно зашли на мост во время религиозного праздника Дивали, в результате чего часть конструкции моста разрушилась.

Начальник полиции города Морби П. Декавадия сказал: «Это число, вероятно, увеличится, и поиск все еще проводится в срочном порядке».

Этот почти 150-летний висячий мост последние 2 года бездействовал и был вновь открыт 26 октября после 7 месяцев ремонта, но до сих пор не получил сертификата безопасности. Мост длиной 233 м и шириной 1,5 м построен из материалов, привезенных из Англии, и был открыт в 1880 году во время британского колониального периода.

ВИА

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