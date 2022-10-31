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Соболезнования в связи с обрушением моста в Индии, в результате которого погибло много людей
Ранее индийская полиция сообщила, что число погибших в результате обрушения вантового моста через реку Маччу в городе Морби в западном индийском штате Гуджарат, увеличилось до 132, при этом более 130 человек были спасены.
Вечером 30 октября, трос вантового моста был сломан, когда около 500 человек, включая женщин и детей, одновременно зашли на мост во время религиозного праздника Дивали, в результате чего часть конструкции моста разрушилась.
Начальник полиции города Морби П. Декавадия сказал: «Это число, вероятно, увеличится, и поиск все еще проводится в срочном порядке».
Этот почти 150-летний висячий мост последние 2 года бездействовал и был вновь открыт 26 октября после 7 месяцев ремонта, но до сих пор не получил сертификата безопасности. Мост длиной 233 м и шириной 1,5 м построен из материалов, привезенных из Англии, и был открыт в 1880 году во время британского колониального периода.