Соболезнования в связи с кончиной лидера партии Нгуен Фу Чонга

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИA



Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Генсек Нгуен Фу Чонг не жалеет сил для суверенитета Вьетнама и привел страну к выдающимся достижениям в социально-экономическом развитии. Он вспомнил о встрече с главой партии в Париже в 2018 году, а также о содержании телефонного разговора с Нгуен Фу Чонгом в октябре прошлого года, в том числе о решимости укреплять дружбу и сотрудничество между двумя странами и двумя народами. В своем послании Президент Италии Серджо Маттарелла отметил большой вклад Генерального секретаря Чонга в развитие отношений между Вьетнамом и Италией, подчеркнув, что две страны повысили уровень своих отношений до стратегического партнерства в 2013 году по случаю визита лидера партии в Италию в январе 2013 года. Он напомнил о встрече с партийным лидером в Ханое в 2015 году и отметил развитие дружбы между народами Вьетнама и Италии, а также решимость двух стран укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество.Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Генсек Нгуен Фу Чонг не жалеет сил для суверенитета Вьетнама и привел страну к выдающимся достижениям в социально-экономическом развитии. Он вспомнил о встрече с главой партии в Париже в 2018 году, а также о содержании телефонного разговора с Нгуен Фу Чонгом в октябре прошлого года, в том числе о решимости укреплять дружбу и сотрудничество между двумя странами и двумя народами.

В своем письме Председатель Сената Франции Жерар Ларше пересказал вопросы, обсуждавшиеся с Нгуен Фу Чонгом во время его визита во Вьетнам в декабре 2022 года.



Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил телеграмму соболезнования Президенту То Ламу.



Президент Бразилии Лула Да Силва выразил соболезнования Президенту То Ламу и Премьер-министру Фам Минь Тьиню.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и заместитель эмира Катара шейх Абдулла бин Хамад Аль Тани направили свои соболезнования Президенту То Ламу. Шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани, Премьер-министр и Министр иностранных дел Государства Катар, направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Фам Минь Тьиню.



Премьер-министр Непала, Председатель Коммунистической партии Непала - Объединенной марксистско-ленинской партии К. П. Шарма Ой направил послание соболезнования Центральному комитету КПВ.

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу направил телеграмму соболезнования.



Президент Шри-Ланки Ранил Викремесинге направил телеграмму соболезнования Президенту То Ламу, Премьер-министру Шри-Ланки Динешу Гунавардена направил письмо с соболезнованиями Премьер-министру Фам Минь Тьиню. Генеральный секретарь Коммунистической партии Шри-Ланки Г. Вирасингхе, Генеральный секретарь Народно-освободительного фронта Тилвин Сильва направили свое послание и письмо с соболезнованиями в адрес Центрального комитета КПВ.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразили свои соболезнования Президенту То Ламу.

Исполняющий обязанности Председателя Народно-державной партии Республики Корея Хван У Еа направил телеграмму соболезнования Президенту То Ламу.



Председатель Коммунистической партии Германии, Всемирный совет мира направил соболезнования Центральному комитету партии в связи с кончиной генерального секретаря.



Соболезнования также выразили Коммунистическая партия Австралии, лидер Коммунистической партии Канады, Галисийский народный союз Испании (UPG), Генеральный секретарь правящей партии Бурунди (CNDD-FDD) Ревериан Ндикурийо, Президент Коммунистической партии Чили, министр иностранных дел Мексики и Всепрогрессивный конгресс Нигерии.



Всемирная федерация демократической молодежи, совет директоров Всемирного фестиваля молодежи, молодежная организация Шри-Ланки и "Молодая гвардия Единой России" направили письма с соболезнованиями в Центральный комитет Коммунистического союза молодежи имени Хо Ши Мина.



Нали Сисулит, супруга Генерального секретаря партии, Президента Лаоса, направила письмо с соболезнованиями Нго Тхи Ману, супруге Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга.



В письме Нали Сисулит выразила свою безграничную скорбь по поводу смерти Генсека, а также вспомнила моменты общения с главой партии и его супругой во время визитов на высшем уровне.



Лаосцы и вьетнамцы всегда будут помнить неустанную преданность партийного лидера Вьетнаму и его народу, а также его особые чувства к лаосским лидерам и народу, и особую солидарность и великую дружбу между двумя странами, подтвердила она.



Министр иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамад Бин Хаджи Хасан также выразил соболезнования своему вьетнамскому коллеге Буй Тхань Шону.



