Соболезнования были адресованы ЦК (КПВ), Национальному собранию и правительству Вьетнама, а также Центральному комитету Отечественного фронта Вьетнама.

Центральный комитет Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), Национальное собрание Лаоса, Президент Лаоса, правительство Лаоса, Центральный комитет Лаосского фронта национального строительства (ЛФНС) и представители этнических групп Лаоса выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.

Вьетнам потерял стойкого революционного лидера, и уход из жизни лидера партии является большой потерей для партии, государства, народа Вьетнама и его семьи, говорится в в соболезновании.

Далее в нем говорится, что на протяжении всей своей революционной карьеры он посвятил всю свою энергию и интеллект важной работе в деле национального освобождения и воссоединения страны, а также обновлению Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), особенно партийному строительству и исправлению, а также борьбе с коррупцией и другими негативными явлениями, помогая Вьетнаму постоянно развиваться, тем самым повышая позиции страны на международной и региональной арене. Товарищ Нгуен Фу Чонг стал выдающимся лидером своей эпохи.

Партия, государство и народ Лаоса потеряли очень близкого и дорогого товарища. Он является революционным лидером новой эпохи, преемником президента Хо Ши Мина, который вносит большой, ценный и значимый вклад в укрепление и развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя партиями, государствами и народами Лаоса и Вьетнама.

«Мы верим, что партия, государство и народ Вьетнама превратят эту потерю в силу солидарности, продолжат движение вперед, построят Вьетнам и превратят его в индустриальную и модернизированную страну, а также достигнут цели - богатый народ, сильная страна, справедливое, демократическое и цивилизованное общество», - говорится в соболезновании.

Между тем, в своем соболезновании Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) заявил, что партия и народ Китая потеряли хорошего товарища, хорошего брата и хорошего друга.

С огромной скорбью он выразил глубочайшие соболезнования и искреннее сочувствие Центральному комитету КПВ, государству и народу Вьетнама.

Партийный лидер Вьетнама был убежденным марксистом и великим вождем КПВ и вьетнамского народа. Он посвятил всю свою жизнь делу своей партии и нации, внес выдающийся вклад в Доймой (обновление) Вьетнама, в дело построения социализма во Вьетнаме, а также в социалистическое движение во всем мире, говорится в соболезновании.

Он был близким товарищем и искренним другом КПК и китайского народа. Он унаследовал и развил традиционную товарищеско-братскую дружбу между двумя партиями и двумя странами, а также установил глубокие дружеские отношения с КПК и китайскими руководителями, говорится в соболезновании.

Вьетнамский партийный лидер и его китайский коллега Си Цзиньпин совместно возвели китайско-вьетнамские отношения в ранг сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение, и энергично содействовали непрерывному развитию китайско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества. КПК, правительство и народ Китая всегда будут скучать по товарищу Нгуен Фу Чонгу.

КПК заявила, что верит, что КПВ и вьетнамский народ превратят горе в силу, продолжат наследие товарища Нгуен Фу Чонга, останутся едины и будут стремиться к новым и большим достижениям в деле Доймой и строительства социализма.

Китай и Вьетнам - социалистические соседи, связанные горами и реками, и сообщество с общим будущим, которое имеет стратегическое значение. Китай всегда рассматривает Вьетнам как приоритет в своей добрососедской дипломатии и готов работать с Вьетнамом, чтобы постоянно укреплять политическое взаимное доверие, укреплять солидарность и сотрудничество, активизировать строительство этого сообщества на благо двух народов и способствовать укреплению мира и развития в регионе и во всем мире, говорится в соболезновании.

В своем соболезновании председатель Народной партии Камбоджи (НПК) Хун Сен выразил свою печаль в связи с кончиной генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, которую он назвал большой потерей для КПВ, государства и всего народа Вьетнама.

Наследие товарища Нгуен Фу Чонга, ясновидящего лидера, посвятившего всю свою жизнь борьбе за независимость Вьетнама, за мир и процветание вьетнамского народа, останется в памяти многих поколений, заявил председатель Хун Сен.

Лидер НПК подчеркнул, что благодаря своему руководству Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг укрепил дружбу и братство с Камбоджей и на протяжении многих лет стремился к укреплению тесного сотрудничества не только между НПК и КПВ, но и между правительствами и народами двух стран.

Председатель Хун Сен выразил глубокие и искренние соболезнования семье погибшего.

В своем письме премьер-министр Камбоджи Хун Манет тнаписал, что Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг посвятил всю свою жизнь революционному делу КПВ и миру, развитию и процветанию Вьетнама. Вьетнам потерял выдающегося лидера, а Камбоджа - хорошего друга, который всегда стремился внести свой вклад в братские отношения между Вьетнамом и Камбоджей, заявил он.

Выражая соболезнования по поводу смерти лидера Вьетнамской партии, председатель Национальной ассамблеи Камбоджи Кхуон Судари назвал Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга выдающимся лидером, обладавшим глубоким видением и большой самоотдачей, оказавшим огромное влияние на социально-экономическое развитие и институциональную модернизацию Вьетнама.

"Мы чрезвычайно благодарны Генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу за его постоянную преданность делу развития прочных отношений между Вьетнамом и Камбоджей, а также за его важную роль в сближении двух стран", - заявила она.

В своем письме генерал Рауль Кастро Рус и первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, Президент Кубы Мигель Диас Канель-Бермудес выразили глубочайшие соболезнования семье Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и вьетнамскому народу.

Кончина товарища Нгуен Фу Чонга - невосполнимая утрата для Кубы. Куба всегда будет помнить товарища Нгуен Фу Чонга как великого брата, который неустанно содействовал установлению особых дружественных отношений между двумя партиями, парламентами, правительствами и народами.

“Наш любимый друг Нгуен Фу Чонг останется в памяти поколений кубинцев как опора давней традиционной дружбы между нашими двумя странами и как великий брат, который всегда был готов протянуть руку солидарности Кубе в самых сложных ситуациях”, - говорится в письме.

Они вспомнили визит Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга на Кубу в марте 2018 года, и особенно памятные моменты его поездки в Сантьяго-де-Куба, чтобы отдать дань памяти своему другу, историческому лидеру кубинской революции Фиделю Кастро Русу.

"Жизнь и карьера товарища Нгуен Фу Чонга - бесценное наследие для будущих поколений. Его вклад в повышение роли Коммунистической партии, творческое применение марксизма-ленинизма и идеологии Хо Ши Мина, а также его видение международных отношений в современных условиях - это выдающийся вклад в строительство социализма во Вьетнаме. Это найдет отражение в новых победах дела Доймой во Вьетнаме под мудрым руководством КПВ", - говорится в письме.

Генерал Рауль Кастро Рус и президент Мигель Диас Канель-Бермудес подтвердили свою уверенность в том, что пример, поданный Генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом, и наследие, которое он оставил, станут бесценным источником вдохновения для дальнейших усилий вьетнамского народа.

Они подтвердили президенту Вини свою поддержку и солидарность, а также неизменное желание продолжать укреплять нерушимые узы братства между Кубой и Вьетнамом.