НОВОСТИ

Соболезнование в связи с наводнениями в Мозамбике

В письме Генеральный секретарь То Лам сообщил о предоставлении Партией, Государством и Народом Вьетнама помощи в размере 100 000 долларов США для содействия Мозамбику в ликвидации последствий стихийного бедствия.

В связи с тяжёлыми человеческими и материальными потерями, вызванными продолжительными наводнениями в Республике Мозамбик, Генеральный секретарь То Лам направил письмо Председателю Партии Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), Президенту Даниэлю Франсишку Шапу.

В письме Генеральный секретарь подчеркнул, что Партия, Государство и Народ Вьетнама неизменно находятся рядом с Партией, Государством и Народом Мозамбика в этот трудный период, а также сообщил о предоставлении Партией, Государством и Народом Вьетнама помощи в размере 100 000 долларов США для содействия Мозамбику в ликвидации последствий стихийного бедствия.

По этому случаю Президент государства Лыонг Кыонг также направил письмо Президенту Даниэлю Франсишку Шапу, выразив сочувствие в связи с трудностями и вызовами и пожелав народу Мозамбика скорейшей стабилизации жизни в пострадавших районах.

ИЖВ/ВИА

