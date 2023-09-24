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Соблюдение стандартов и качества для продвижения экспорта вьетнамских фруктов
Таково мнение экспертов на семинаре «Повышение способности соблюдать стандарты и качество для продвижения экспорта фруктов Вьетнама», организованном Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в сотрудничестве с Институтом механического и электрического сельского хозяйства и послеуборочных технологий, Департаментом качества, переработки и развития рынков (Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов) в городе Хошимин, 11 сентября.
Ле Ван Тхиет - заместитель директора Департамента защиты растений (Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов) сказал, что фрукты являются одной из основных сельскохозяйственных экспортных отраслей Вьетнама, на долю которой приходится значительная доля оборота экспорта сельскохозяйственной продукции. Темпы роста экспорта фруктов Вьетнама за последние 5 лет достигли примерно 10-15% в год. Годовой объем экспорта свежих овощей оценивается от 3,3 до почти 4 миллионов тонн (около 30% от общего объема производства). Импортными рынками в основном является Китай, за которым следуют Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея и ЕС...
По словам Ле Ван Тхиета, переговоры об открытии рынка помогли увеличить объем, разнообразие продукции и экспортных рыноков, благодаря чему Вьетнам стал одним из ведущих экспортеров фруктов в Юго-Восточной Азии и мире. Это создает мотивацию для производителей и экспортеров инвестировать и совершенствовать систему производства, переработки, упаковки и транспортировки, чтобы обеспечить поставку на рынок качественной и безопасной продукции; а также соответствовать требованиям страны-импортера.
Однако экспорт фруктов по-прежнему сталкивается со многими трудностями и вызовами, такими как технические барьеры, колебания численности вредных организмов, требующие принятия фитосанитарных мер, международная конкуренция, зависимость от рынка. Соответственно, несоблюдение стандартов имеет тенденцию к росту. С другой стороны, инфраструктура хранения, логистики, фитосанитарной обработки не поспевает за темпами развития. Применение цифровой трансформации по-прежнему еще медленно, а система программного обеспечения, контролирующего соблюдения и отслеживаемость не синхронизирована. Технология консервации и профилактики послеуборочных вредных организмов тесно не координируется, а исследованиям уделяется недостаточное внимание.
Следовательно, для продвижения экспорта фруктов необходимо усовершенствовать экосистему, готовую к экспорту (программное обеспечение базы данных, электронная обучающая платформа, веб-сайт), сделав ее многоцелевой и удобной для пользователя. Усовершенствовать процесс производства некоторых основных фруктовых продуктов, таких как дуриан, грейпфрут, манго, банан...
Что касается прослеживаемости, эксперты говорят, что Вьетнаму необходимо сосредоточиться на повышении прозрачности по всей пищевой цепочке, чтобы усилить выявление присутствия небезопасных пищевых продуктов. Вьетнаму также необходимо проверять соблюдение надлежащей сельскохозяйственной практики и выявлять мошеннические действия. Чтобы улучшить управление препаратами для защиты растений, а у экспортеров сельскохозяйственной продукции появилась возможность сотрудничать со специалистами по защите растений для более эффективного создания и распространения технологий защиты растений.