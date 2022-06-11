Снятие «желтой карточки» ННН-промысла: рыболовное сообщество обязалось бороться с незаконным промыслом

За более последние 4 лет, рыбный промысел Вьетнама реализует критерии Европейской комиссии против незаконного, недекларируемого и нерегулируемого (ННН) промысла.

Чтобы снять «желтую карточку», большинство рыбаков устанавливают оборудование круиз-контроля и не нарушают чужих вод. Это демонстрируют рыбаки в рыболовном сообществе посредством обязательств, правоприменения и правил под пристальным контролем функциональных сил.

* Обязательства соблюдать законы

Являясь одним из 28 населенных пунктов со вторым по величине количеством морских рыболовных судов в стране, провинция Киенжанг проводит множество пропагандистских мероприятий, направленных на то, чтобы люди четко поняли Закон о рыболовстве 2017 г. Верховное командование 4-го района береговой охраны также сотрудничает с военной пограничной службой провинции Киенжанг пропагандируя и распространяя закон о борьбе с ННН-промыслом среди населения провинции. Владельцам рыболовецких судов были разъяснены положения закона о предотвращении и борьбе с незаконным рыболовством, последствиях незаконного рыболовства для экономики, политики, внешних отношений с соседними странами.

Г-н Ле Хыу Тоан, заместитель директора Управления сельского хозяйства и развития сельских районов провинции Киенжанг, сказал, что до сих пор все морские рыболовные суда в провинции длиной 15 метров и более продолжают работать, и на них были установлены оборудованием круиз-контроля в соответствии с правилами. За последние два года власти провинции Киенжанг организовали информационную работу и распространение закона о суверенитете на море и островах, морского права среди десятков тысяч владельцев рыболовных судов.

С конца 2021 года по настоящее время Kиенжанг не зафиксировал ни одного случая нарушения правил рыболовства из-за незаконного рыболовства. В 2022 году провинция Киенжанг продолжает уделять особое внимание преодолению недостатков и ограничений в борьбе с ННН-промыслом.

* Повышение конкурентоспособности вьетнамских морепродуктов

В дополнение к преимуществам соглашений о свободной торговле, вьетнамские морепродукты также имеют преимущества в качестве, а также в разнообразии продуктов переработки, при условии эффективной реализации правил против ННН-промысла. Вьетнамские морепродукты повышают свою конкурентоспособность по сравнению с морепродуктами того же типа других стран на мировом рынке.

Для того, чтобы рыбаки, занимались долгосрочным рыболовным промыслом в море, для защиты морской среды и экосистемы, сохранения водных видов в море, а также, чтобы иметь возможность устойчиво развивать морскую экономику прибрежные районы активизируют выращивание морской аквакультуры. Типичными примерами являются Киенжанг, Камау, Ниньтхуан, Биньтхуан, Кханьхоа, Фуйен, ...

Согласно отчету Главного управления рыбного хозяйства - Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, к концу 2021 года площадь морской аквакультуры по стране достигла 260.000 га и 7,5 млн. кубометров садков; продуктивность достигла 600.000 тонн; из них морская аквакультура составила 8,7 тыс. га и 3,8 млн. м3 в садках...

Г-н Чан Динь Луан, директор Главного управления рыбного хозяйства, сказал, что за последнее время многие населенные пункты одобрили стратегию развития устойчивой прибрежной аквакультуры. Чтобы проекты развития морского хозяйства были эффективными, населенные пункты должны владеть техникой. При этом в каждом населенном пункте должен быть координационный центр по сбыту и реализации, а производственный план должен обеспечивать соблюдение правил.../