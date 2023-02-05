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Снятие «желтой карточки» ННН - промысла: продвижение коммуникационных решений

Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) – промыслом в настоящее время активно ведется прибрежными населенными пунктами, особенно в южном регионе. Борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) – промыслом в настоящее время активно ведется прибрежными населенными пунктами, особенно в южном регионе.

Согласно отчету, как местные власти, так и рыбаки поняли Закон о рыболовстве 2017 года, наряду с информационно-пропагандистской работой для повышения осведомленности, строгими штрафами и твердой координацией, чтобы включить рыболовство в рамки борьбы с незаконным промыслом, как это было рекомендовано Европейской комиссией в ходе ее проверки в конце 2022 г.

Воды моря Бариа-Вунгтау, одного из двух основных рыболовных морей южного региона, также являются местом размещения для тысяч рыбацких лодок из других местностей.

Определив, что задача борьбы с незаконным промыслом является важной, ведущей, неотложной, регулярной и долгосрочной, Бариа-Вунгтау полна решимости реализовать синхронно многие положительные решения.

Провинциальный партийный комитет Бариа-Вунгтау издал постановление, а провинциальный народный комитет директивы, 15 решений, 5 планов и 10 других документов, связанных с борьбой с ННН-промыслом.

Даже в 2022 году Народный комитет провинции Бариа-Вунгтау также развернул пакет предупреждающих сообщений. Соответственно, в случае выхода рыболовного судна в море, если сигнал мониторинга будет потерян в течение 6 часов, судовладелец немедленно получит сообщение VMS от VNPT, предупреждающее судовладельца о необходимости решения.

По словам г-на Нгуен Конг Винь, заместителя председателя Народного комитета провинции Бариа-Вунгтау, силы патрулирования и контроля на море все еще невелики, в то время как нужен контроль над большой морской территорией.

Тем не менее, несмотря на то, что силы мониторинга невелики, провинция Бариа-Вунгтау очень решительно настроена на управление рыболовными судами, чтобы способствовать снятию «желтой карты» ЕК для вьетнамского рыболовства. Г-н Нгуен Конг Винь поделился, что даже в населенных пунктах, где есть рыболовные порты, местные руководителя очень решительно реагируют на нарушения, когда рыболовные суда нарушают правила.

В дополнение к жестким мерам по наказанию за незаконный промысел местности также усиливают мягкие меры, повышая осведомленность всего рыболовного сообщества о борьбе с незаконным промыслом. Среди них нельзя не упомянуть провинцию Кьенжанг – местность с самым большим рыболовным флотом в стране.

Соглашаясь с решимостью бороться с незаконным промыслом в провинции Кьенжанг, г-н Лам Минь Тхань, заместитель секретаря провинциального партийного комитета, председатель Народного комитета провинции Кьенжанг, направил письмо с призывом к владельцам рыболовных судов и владельцев рыболовных предприятий, приобретающим и перерабатывающим рыбные продукты, капитанам и рыбакам откликнуться на борьбу с незаконным промыслом.

Таким образом, он повысил понимание, ответственность и осознание для судовладельцев, капитанов, людей, особенно рыбацких сообществ и предприятий по производству морепродуктов о правилах борьбы с незаконным рыболовством.

Кроме того, Народный комитет провинции Кьенжанг также способствует устойчивому развитию морской аквакультуры, принимает активное участие в защите водных ресурсов, устойчивой эксплуатации и в то же время уделяет особое внимание разработке синхронных политик, обеспечивающих своевременную и эффективную поддержку, устраняя трудности для рыбаков.

В частности, политика, связанная с банковскими кредитами, поддержка платы за установку оборудования, абонентской платы за круизный мониторинг и т. д. в то же время провинция Кьенжанг также будет решительно наказать случаи умышленного нарушения.

ВИА/ИЖВ

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