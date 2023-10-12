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Снятие «желтой карточки» за ННН-промысла: Серьезно выполнять рекомендации ЕК
Что касается правовой базы, Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей тесно сотрудничает с комитетами Национального собрания и правительственными учреждениями, локализуя правила ЕС по борьбе с ННН-промыслом, а в ноябре 2017 года правительство представило Национальному собранию на утверждение Закон о рыболовстве.
Реализуя рекомендации ЕК по сокращению количества рыболовных судов и добычных мощностей, премьер-министр поручил местным органам власти пересмотреть все количество рыболовных судов и обновить данные о промысле в Национальной базе данных по рыболовству VNFishbase. При этом выдача разрешений на строительство рыболовных судов длиной от 15 метров временно прекращена. По итогам проверки декабря 2022 года сокращение по всей стране составило 9.789 рыболовных судов по сравнению с 2019 годом.
Уровень установки оборудования мониторинга рейса (СИС) на рыболовные суда длиной 15 м и более достиг 97,65%.
Перед выходом или заходом в порт рыболовные суда проверяются в соответствии с правилами (документы, оборудование, рабочая сила на борту...).
Сертификация и отслеживание добычи морепродуктов осуществляется в соответствии с положениями Закона о рыболовстве и Соглашения о мерах портовых государств (Соглашение PSMA). Входные данные о происхождении делятся между компетентными ведомствами (Главное таможенное управление, портовые власти...) для создания базы данных, которая служит для контроля и последующей экспертизы происхождения видов, полученных в результате добычи, импортированных во Вьетнам.
Исполнительные силы на море патрулируют, инспектируют и контролируют приграничные, пересекающиеся и ключевые морские акватории. Прекращено нарушение вьетнамскими рыболовными судами правил в тихоокеанских островных странах и государствах. На сегодняшний день это предотвратило и положило конец нарушениям вьетнамскими рыболовецкими судами в тихоокеанских островных странах.
Что касается международного сотрудничества, Вьетнам подписал с Индонезией Совместную декларацию на правительственном уровне о добровольном международном сотрудничестве в борьбе с ННН-промыслом, Меморандум о взаимопонимании по использованию горячей линии по борьбе с ННН-промыслом с Брунеем-Даруссаламом, а также Меморандум о взаимопонимании (МОВ) по борьбе с ННН-промыслом между Министерством сельского хозяйства и развития сельских местностей Вьетнама и Министерством сельского и водного хозяйства Австралии, и с США о правоприменении в отношении ННН-промысла.
В настоящее время Вьетнам ведет переговоры о подписании горячей линии по борьбе с незаконным рыболовством с Таиландом, Камбоджей, Малайзией и Индонезией. В то же время эффективно функционируется горячая линия по предотвращению ННН-промысла между Вьетнамом и Филиппинами, развертывается соглашение о сотрудничестве в области рыболовства с Таиландом, Камбоджей и Филиппинами.
В ближайшее время Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей продолжит реализовывать Проект по преобразованию ряда профессий по добыче морепродуктов, которые влияют на ресурсы и экологическую среду, а также Планирование эксплуатации и защиты водных ресурсов.