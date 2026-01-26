Снятие «жёлтой карточки» за ННН-промысел: ужесточение ответственности и окончательное пресечение нарушений

Сотрудники и военнослужащие Района береговой охраны № 2 прилагают усилия по разъяснительной работе среди рыбаков с целью соблюдения требований при выполнении задач по борьбе с ННН-промыслом. Фото: ВИА

Продолжение ужесточения мер по борьбе с ННН-промыслом демонстрирует решимость города Хошимина в выполнении международных обязательств и в устранении «жёлтой карточки», введённой Европейской комиссией в отношении рыбной продукции Вьетнама.

Необходимо сосредоточить ресурсы, последовательно и решительно реализовывать меры по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН), одновременно неся прямую и всестороннюю ответственность за привлечение к административной ответственности и за «закрытие дел» по нарушениям ННН; категорически недопустимы формальные отчёты и результаты, не соответствующие реальной ситуации.

Такое указание дал Председатель Народного комитета города Хошимина Нгуен Ван Дыок профильным департаментам, ведомствам, функциональным силам и прибрежным районам на совещании 23 января.

Соответственно, в целях реализации Правительственной телеграммы № 03/CĐ-TTg от 13 января 2026 года Премьер-министра о дальнейшем сосредоточении усилий по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН), Председатель Народного комитета города потребовал от Департамента сельского хозяйства и окружающей среды, Департамента юстиции, городской полиции, Командования Пограничных войск города, Администрации рыболовных портов, а также народных комитетов прибрежных коммун и кварталов и специального района Кондао продолжить строгое выполнение ранее данных указаний Народного комитета города; одновременно в срочном порядке довести до сведения и эффективно реализовать положения телеграммы № 03/CĐ-TTg в строгом соответствии с установленными требованиями и сроками.

Принятие мер должно обеспечивать строгое соблюдение законодательства, недопустимость формального подхода, отсутствие упущений, а также предотвращение случаев неправомерного наказания или отчётности, не соответствующей фактической ситуации.

Наряду с этим функциональным органам поручено провести всестороннюю проверку всех уже закрытых дел о нарушениях, обеспечив наличие полной правовой базы и соблюдение установленного порядка и процедур. В случае выявления дел, закрытых без достаточных оснований либо с нарушением порядка рассмотрения, необходимо своевременно пересмотреть и повторно рассмотреть их в соответствии с законодательством; одновременно чётко определить и привлечь к ответственности соответствующие организации и физических лиц, прежде всего руководителей подразделений, которым были поручены данные задачи.

Председатель Народного комитета города особо подчеркнул недопустимость отчётов о «100-процентном урегулировании», если на практике нарушения не были устранены окончательно.

Наряду с пресечением нарушений Председатель Народного комитета города потребовал активизировать применение информационных технологий в управлении рыбопромысловой деятельностью.

Соответствующим подразделениям необходимо выделить ресурсы для практического внедрения системы электронных журналов, электронных промысловых журналов (e-logbook), системы электронного отслеживания происхождения продукции (eCDT); обеспечить обновление отраслевых данных по принципу «точно, полно, чисто и в режиме реального времени» для эффективного управления, мониторинга и прослеживаемости происхождения водных биоресурсов.

Кроме того, Председатель Народного комитета города поручил пересмотреть и скорректировать меры по статистическому учёту и сверке данных о выходе и заходе рыболовных судов (в порты и из портов), обеспечив их единообразие, отсутствие дублирования и расхождений между различными силами, этапами контроля и связанными системами данных. Одновременно предписано провести проверку партий рыбной продукции, экспортируемых на рынок Европейского союза (ЕС) предприятиями, расположенными на территории города, в строгом соответствии с указаниями Правительства.

В отношении Командования Пограничных войск города Председатель Народного комитета города потребовал продолжить тесное взаимодействие с Департаментом сельского хозяйства и окружающей среды в контроле выхода и захода рыболовных судов; синхронно внедрять системы мониторинга и электронные журналы; обеспечить строгий контроль рыбопромысловой деятельности и не допускать возникновения новых нарушений.

Продолжение ужесточения мер по борьбе с ННН-промыслом наглядно отражает решимость города Хошимина выполнять международные обязательства, устранить «жёлтую карточку» Европейской комиссии в отношении рыбной продукции Вьетнама и одновременно двигаться к цели устойчивого, ответственного развития рыбохозяйственной отрасли, соответствующего требованиям международной интеграции.