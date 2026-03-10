Снижение импортных пошлин на ряд видов нефтепродуктов до 0%

Автозаправочная станция компании Petrolimex. (Фото: ВИА)

9 марта Правительство издало Постановление № 72/2026/NĐ-CP о внесении изменений в льготные ставки импортной пошлины на ряд видов бензина, нефтепродуктов и сырья для производства бензина и нефтепродуктов с целью помочь предприятиям активнее формировать источники импорта и тем самым способствовать стабилизации внутреннего рынка топлива.



На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, особенно конфликта между США, Израилем и Ираном, оказывающего серьёзное влияние на мировой энергетический рынок, прежде всего на судоходство через Ормузский пролив — стратегический маршрут транспортировки ближневосточной нефти, возможные перебои напрямую затрагивают азиатский регион, который в значительной степени зависит от поставок сырой нефти с Ближнего Востока.



Постановление № 72/2026/NĐ-CP предусматривает изменение льготных ставок импортной пошлины на некоторые виды бензина, нефтепродуктов и сырья для производства бензина, ранее установленные в Приложении II — Тарифе льготных импортных пошлин по перечню товаров, облагаемых налогом, принятом вместе с Постановлением Правительства № 26/2023/NĐ-CP от 31 мая 2023 года о тарифах экспортных и льготных импортных пошлин, перечне товаров и уровнях абсолютных, смешанных и вне-квотных импортных пошлин. Новые льготные ставки импортной пошлины определены в Приложении к настоящему постановлению.



В частности, льготная ставка импортной пошлины на неэтилированный моторный бензин снижена с 10% до 0% (коды HS 2710.12.21 — не смешанный; 2710.12.22 — смешанный с этанолом; 2710.12.24 — не смешанный; 2710.12.25 — смешанный с этанолом), а также на сырьё для смешивания бензина, включая нафту и реформат (код HS 2710.12.80).



Льготная импортная пошлина также снижена с 7% до 0% на такие виды топлива, как дизельное топливо, мазут, авиационное топливо и керосин.



Кроме того, пошлины на ряд нефтехимических сырьевых материалов, включая ксилол, конденсат и параксилол, снижены с 3% до 0%, а на другие циклические углеводороды — с 2% до 0%.



Настоящее постановление вступает в силу с 9 марта 2026 года и действует до 30 апреля 2026 года. После истечения срока его действия льготные ставки импортной пошлины на указанные виды бензина, нефтепродуктов и сырья для их производства будут применяться в соответствии с Постановлением № 26/2023/NĐ-CP от 31 мая 2023 года, за исключением случаев, когда в целях обеспечения срочных задач социально-экономического развития и стабилизации рынка топлива потребуется продлить действие постановления. В этом случае Министерство промышленности и торговли направит предложение в Министерство финансов для обобщения и представления Правительству проекта нормативной резолюции о продлении срока действия данного постановления.